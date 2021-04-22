انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات المصرية رمضان 2021 ومواقيت الصلاة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر موعد أذان المغرب وإمساكية شهر رمضان الكريم ومواقيت الصلاة في مصر، مضى اليوم الثلث الأول من الشهر الذي أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وأخره عتق من النار، وننشر إمساكية الأيام المتبقية من شهر رمضان لعام 2021 م 1442 هـ، والتي من خلالها يمكننا معرفة مواقيت الصلاة، وتوقيت مدفع الإفطار ، وموعد بدء صوم يوم جديد مع أذان الفجر.

وتظهر الإمساكية عدد ساعات الصيام، والتي تقترب من 13 ساعة، كما توضح إمساكية شهر رمضان لهذا العام مواعيد صلاة العشاء والتي تليها صلاة التراويح، وذلك طبقاً لتوقيت محافظة القاهرة والعديد من المحافظات المصرية.

موعد أذان المغرب اليوم ومواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة 10 رمضان

موعد الإمساك الساعة 3:40

موعد صلاة الفجر الساعة 3:48

موعد الشروق 5:21

موعد صلاة الظهر 11:54

موعد صلاة العصر 3:30

صلاة أذان المغرب 6:27

موعد صلاة العشاء 7:49

إمساكية رمضان 2020 لدولة الإمارات ومواقيت الصلاة ووقت الإفطار

موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية

موعد الإمساك الساعة 3:41

موعد صلاة الفجر الساعة 3:51

موعد الشروق 5:25

موعد صلاة الظهر 11:59

موعد صلاة العصر 3:36

صلاة أذان المغرب 6:33

موعد صلاة العشاء 7:57

موعد أذان المغرب اليوم في المنصورة

موعد الإمساك الساعة 3:35

موعد صلاة الفجر الساعة 3:45

موعد الشروق 5.19

موعد صلاة الظهر 11:53

موعد صلاة العصر 3:30

صلاة أذان المغرب 6:27

موعد صلاة العشاء 7:51

موعد أذان المغرب اليوم في أسوان

موعد الإمساك الساعة 3:45

موعد صلاة الفجر الساعة 3:55

موعد الشروق 5:21

موعد صلاة الظهر 11:47

موعد صلاة العصر 3:14

صلاة أذان المغرب 6:13

موعد صلاة العشاء 7:30

موعد أذان المغرب اليوم في قنا

موعد الإمساك الساعة 3:41

موعد صلاة الفجر الساعة 3:51

موعد الشروق 5:19

موعد صلاة الظهر 11:48

موعد صلاة العصر 3:18

صلاة أذان المغرب 6:16

موعد صلاة العشاء 7:35