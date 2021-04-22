/628126/سها-سعيد-الإحتفال-بذكرى-العاشر-من-رمضان تخليد لكل-انتصارات-المؤسسات-الأمنية

قالت النائبة سها سعيد وكيل لجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ ،عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن رمزية نصر يوم السادس من أكتوبر آتت من كونه انتصار غالي على كل المصريين.

وأكدت سها سعيد عضو مجلس الشيوخ،عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ،أن المصريون لا يعتبرو انتصار العاشر من رمضان انتصارا خاصا بالقوات المسلحة، وإنما انتصار حققه كل بيت مصري بواسطة القوات المسلحة،مشيرة إلي حرص المصريين جميعا على تخليد الاحتفال عاما بعد عام على الموقف القومي للشعب من كل شبر فى أرض الوطن.

ولفتت النائبة سها سعيد وكيل لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ ،إلي أن الاحتفال بمثابة قاعده يبني عليها المواطن تخليدًا لكل انتصارات المؤسسات الأمنية و دورها في حماية الجبهه الداخلية ضد الاشكال المتنوعة التي اتخذتها سياسات الصراعات الدولية في العقدين الأخيرين.

وأشارت سها سعيد عضو مجلس الشيوخ ،إلي أن تخليد أبطال اكتوبر أصبح نموذجًا يحذوه الاعلام المصري و الإنتاج الفني في اعمال فنية تخلد أبطالًا لهذه الانتصارات التي لايعلم عنها المواطن الكثير ولكنه يلمس أثرها،لافتة إلي ارتفاع نسب مشاهدات هذا النوع من الاعمال الفنية، والذي يؤكد المصريون من خلاله على أولوية كل ما يتعلق بالهوية الوطنية و الحفاظ على الامن القومي المصري.

هذا وبعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه عزاء لأسرة الدكتور احمد عبد العزيز عضو المجلس ووكيل لجنة الصحة ورئيس قسم طب الحالات الحرجة بالقصر العيني والذي وافته المنية مؤكدا اننا فقدنا زميلاً فاضلاً و عالماً كبيراً مشهوداً له بالكفاءة وحسن الخلق داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وزملائه وتلاميذه الصبر والسلوان.

وتجدر الإشارة إلي أن النائب أحمد عبد العزيز، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، توفي مساء الأربعاء ليكون ثاني أعضاء المجلس الذين وافتهم المنية مع انطلاقة أعمال المجلس فى أكتوبر الماضي، حيث توفي النائب فاروق مجاهد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن.

ويلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية بالبيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021-2022 أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل.

ويعرض معيط المستهدف فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، كما ستلقى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيانا عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021-2022.

كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وزارة التنمية المحلية بعقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لحل مشكلة قرارات تخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام، حتي لا يتأخر تنفيذ المشروع بسبب تأخر صدور قرار التخصيص نظرا لتعدد وتشابك إجراءات إصداره.