هند رشاد: قرار تنظيم تشغيل النساء ليلاً استكمال لحقوقهن المكتسبة

/628127/هند-رشاد-قرار-تنظيم-تشغيل-النساء-ليلا استكمال-لحقوقهن-المكتسبة

قالت النائبة هند رشاد، إن قرار محمد سعفان وزير القوى العاملة، رقم 44 لعام 2021، بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلا، استكمالا لحزمة الحوافز التي حققتها المرأة والمكتسبات خلال السنوات السبعة الأخيرة، حيث ان القرار نص على أنه يجوز للنساء ـ بناء على طلبهن ـ العمل أثناء فترات الليل في أي منشأة أيا كان نوعها، على أن تتخذ بشأنهن التدابير اللازمة لحماية صحتهن، ومساعدتهن في أداء مسؤوليتهن العائلية، وتلقي الرعاية الصحية اللازمة لتجنب المشكلات الصحية المرتبطة بالعمل.

هند رشاد: تمكين حقيقي للمرأة

وأضافت النائبة هند رشاد، أن القرار يأتي في إطار توفير مظلة رعاية وحماية اجتماعية للمرأة، وذلك بعد فترة التمكين الحقيقة التي حصلت عليها النساء خلال السنوات الأخيرة.

هند رشاد: التمكين سابقا كان حبر على ورق

وتابعت النائبة هند رشاد :" سمعنا كثيرا خلال العصور السابقة عن التمكين، ولكن لم يتعدى الأمر كونه حبر على ورق، ولكن في ظل وجود القيادة السياسية حصلت المرأة على العديد من الحقوق المكتسبة، وأصبح التمكين حقيقة على الأرض، وبالفعل تواجدت المرأة في مختلف الهيئات والمؤسسات والقطاعات".

هند رشاد: المرأة تقلدت مناصب أثبتت فيها كفائتها

وأشارت رشاد، إلى أن المرأة حققت نجاحات كبيرة في المناصب التي تقلدتها، واثبتت انها جديرة بالثقة والمسؤولية الكبيرة التي منحت إياها، وأن الفترة المقبلة سنشهد تواجد النساء في العديد من القطاعات المختلفة بعدما أثبتن كفاءتهن على العمل العام وتقلد المناصب المختلفة.