/628129/من-جديد-إصابة-لاعب-برشلونة-قبل-مباراة-خيتافي-في-الدوري-الإسباني

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعرض عثمان ديمبلي، للإصابة قبل ساعات من مباراة خيتافي في الدوري الإسباني، ويعاني اللاعب من الالأم في منطقة الحوض. ويغيب عثمان ديمبلي عن مباراة برشلونة و خيتافي في إطار منافسات الدوري الإسباني بسبب تعرض اللاعب للإصابة في منطة الحوض، على أن يستعيد النادي الكتالوني اللاعب إعتمادا على سرعة التعافي من الإصابة، لتتواصل مسيرة غياب اللاعب عن الفريق لفترات كبيرة منذ الإنضمام للنادي.

ومن المقرر أن يستضيف برشلونة غريمة خيتافي في مباراة يسعى خلالها الفريق الكتالوني تحقيق الفوز من أجل الإستمرار في المنافسة على ترتيب الدوري الإسباني، وتنطلق المباراة على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الواحد والثلاثون من الدوري الإسباني في تمام العاشرة مساء، بينما يلاقي أتليتكو مدريد منافسة ويسكا في رحلة البحث عن الصدارة في تمام السابعة. ويستعرض دوت الخليج ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم بين برشلونة و خيتافي و أتليتكو مدريد مع ويسكا. المركز الأول: ريال مدريد – رصيد 70 نقطة. المركز الثاني: أتليتكو مدريد – رصيد 70 نقطة. المركز الثالث: أشبيليه – رصيد 67 نقطة. المركز الرابع: برشلونة – رصيد 65 نقطة. المركز الخامس: ريال بيتيس – رصيد 49 نقطة. المركز السادس: فياريال – رصيد 49 نقطة. ترتيب الليجا الإسبانية بعد فوز برشلونة المركز السابع : ريال سوسيداد – رصيد 47 نقطة. المركز الثامن: أوساسونا – رصيد 40 نقطة. المركز التاسع: غرناطة – رصيد 39 نقطة. المركز العاشر: أتليتك بلباو – رصيد 38 نقطة. المركز الحادي عشر: سيلتا فيجو – رصيد 38 نقطة. المركز الثاني عشر : ليفانتي – رصيد 38 نقطة. المركز الثالث عشر: قادش – رصيد 36 نقطة. المركز الرابع عشر : فالنسيا – رصيد 35 نقطة. المركز الخامس عشر : خيتافي – رصيد 31 نقطة. المركز السادس عشر : الأفيس – رصيد 30 نقطة. المركز السابع عشر : بلد الوليد – رصيد 28 نقطة. المركز الثامن عشر : ويسكا – رصيد 27 نقطة. المركز التاسع عشر : إلتشيه – رصيد 27 نقطة. المركز العشرون : إيبار – رصيد 23 نقطة. تشكيل برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني ومن المقرر أن يدخل برشلونة مباراة خيتافي في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثون بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: تير شتيجن. خط الدفاع: آراخو، لينجليه، مينجويزا، ديست. خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، بيدري. خط الهجوم: ميسي، جريزمان، فاتي.

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