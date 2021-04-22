/628130/تعرف-علي-موقف-مصطفي-محمد-من-مباراة-أنطاليا-تفاصيل

أعلن نادي جالاتا سراي غياب مصطفى محمد عن معسكر جالاتاسراي استعدادا لمباراة أنطاليا سبور يوم السبت، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وقد أعلن فاتح تريم المدير الفني للفريق، عن قائمة اللاعبين المتواجدين في المعسكر و حيث خلت من أسم مصطفي مهاجم الفريق التركي.

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وستكون المباراة الثالثة على التوالي التي يغيب عنها مصطفى محمد بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وكان مصطفى محمد قد أعلن إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي عبر حسابه الشخصي على تويتر، قبل مسح التغريدة بعدها بدقائق.

اخر مواجهات جالاتا سراي

والجدير الذكر أن اخر مواجهات جالاتا سراي كانت أمام فريق طرابزون سبور والتي انتهت بنتيجة 1/1.

وأنضم مصطفى محمد صاحب الـ 23 عاما، خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية لفريق جالاتا سراى قادما من فريق الزمالك، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 4 ملايين دولار.

ترتيب الدوري التركي

ويحتل فريق جالاتا سراي المركز الثالث برصيد 66 نقطة من أصل 34 مباراة خاضها الفريق.

وتألق مصطفى محمد منذ انضمامه للفريق التركى ونجح فى تسجيل 6 أهداف فى جميع المسابقات بواقع 5 أهداف فى الدوري التركي بجانب هدف فى كأس تركيا.

ذلك كثف المسئولين داخل نادي الزمالك مجهوداتهم خلال الفترة الأخيرة من خلال التواصل مع عدة وكلاء لاعبين بعد إلحاح الفرنسي باتريس كارتيرون بضرورة الدعم الهجومي في الميركاتو القادم.

وحدد المسئولين عن التعاقدات داخل نادي الزمالك مسابقة دوري أبطال إفريقيا من أجل التنقيب من خلالها على مهاجم إفريقي سوبر قادر على تلبية احتياجات كارتيرون من الناحية الفنية، وصرف النظر تماما عن الخيارات المحلية المطروحة أمثال باسم مرسي وحسام حسن.

ومن ناحيه اخري يستعد نادي الزمالك لمباراته اليوم الخميس أمام فريق الإنتاج الحربي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.