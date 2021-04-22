/628131/ولاء-التمامي-تقترح-إبرام-اتفاقيات-توأمة-مع-الدول-الرائدة-في-السكة-الحديد
تقدمت ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى كلًا من رئيس الوزراء، ووزير النقل، بموجبه تقوم وزارة النقل، ممثلًا عن الحكومة المصرية، بعقد اتفاقيات توأمة مع عدد من الدول الأجنبية التي لديها تجارب عالمية رائدة في إدارة منظومة هيئة السكك الحديدية.
ولاء التمامي تقترح اتفاقيات توأمة في مجال السكة الحديد
وأشارت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، في مقترحها إلى اتفاقيات التوأمة، أمر معمول به في كل حكومات العالم، حيث يترتب عليها نقل الخبرات والتجارب والدراسات والبعثات العلمية بين الدول وبعضها البعض، بما يعود بالنفع على منظومة السكك الحديدية في مصر.
ولاء التمامي: منظومة السكة الحديد تختلف من دولة لأخرى
وأوضحت عضو مجلس النواب، ولاء التمامي، أن شكل إدارة منظومة السكك الحديدية فى العديد من دول العالم، يختلف من دولة لأخرى، ففى الوقت الذى تستخدم بريطانيا الدوائر الكهربائية لإدارتها بعد إسناد الإدارة بشكل كامل لشركة استشارات عالمية في مجال النقل.
وأضافت "التمامي"، " في حين تعتمد ألمانيا على نظام لتتبع جميع قطاراتها يسمى بـ«رادار القطارات» وتدير الولايات المتحدة منظومة القطارات عبر نظام «التحكم الإيجابى» بالقطارات .
وتابعت "عضو مجلس النواب"، أن إحصاءات الاتحاد الأوروبي لعام 2016، تشير إلى أن السكك الحديد البريطانية شهدت 49 حادثا لم يفقد فيها أى راكب أو موظف حياته.
وأكملت " التمامي"، فى ألمانيا، تتحكم شركة النقل «دويتشه بان» المملوكة للدولة، ومقرها برلين فى قطاع السكك الحديدية، أما الشبكة العملاقة للسكة الحديدية الهندية، وهي رابع أكبر شبكة سكك حديدية فى العالم، وأكثرها ازدحاما، تتولى إدارتها شركة "فيبك" العالمية
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