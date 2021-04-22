/628132/يوسف-عامر-انتصارات-العاشر-من-رمضان-أعادت-للأمة-كرامتها-وساعدت-في-بناء-دولة-متقدمة

قال رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ الدكتور يوسف عامر ، إن الانتصارات لا تتحقق إلا بالعمل والإعداد الجيد، والأوطان لا تبنى بحسن النوايا فقط، ولكن يجب أن نبذل كل غال ونفيس، وأن نعلي من قيمة الإيثار في أنفسنا حتى نحقق رفعة الوطن ورقيه وحتى تحتل مصرنا الغالية مكانتها اللائقة بين الأمم.

يوسف عامر: التحلي بروح العاشر من رمضان

وأضاف رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، في بيان له: "علينا أن نتحلى بروح العاشر من رمضان في مواجهة التحديات والمؤامرات وجماعات الإرهاب والتطرف، فروح العاشر من رمضان صنعت نصرا أحيا أمة، وأعاد لها كرامتها وساعدها في بناء دولة متقدمة".

يوسف عامر يهنيء الرئيس السيسي

وقال رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ: "أهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري، بذكرى انتصارات العاشر من رمضان".

ودعا رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، المولى عز وجل أن يعجل برفع الوباء، وأن يحفظ مصر وأهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، ويوفق قادتها لما فيه الخير للبلاد والعباد.