/628133/حقيقة-إيقاف-سيد-عبدالحفيظ-8-مباريات-بسبب-التلفظ-مع-حكم-لقاء-سموحة

نال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إنذارا خلال مباراة الفريق الأحمرمع سموحة من الحكم محمد الصباحي حكم اللقاء، في اللقاء الذي خسره المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب الأهلي we السلام في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز و المؤجلة من الدور الأول.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن سبب تلقى سيد عبدالحفيظ الإنذار خلال مباراة الأهلي وسموحة بعد إعتراضه على محمد الصباحي حكم المباراة.

وهاجم سيد عبدالحفيظ محمد الصباحي خلال مباراة الأهلي و سموحة في الدوري : " حلوة الثقة دي، مبتظهرش غير قدامنا"، الأمر الذي أثار غضب حكم اللقاء وقام بإنذار مدير الكرة بالمارد الأحمر، ليفتح المجال أمام تلقى عبدالحفيظ عقوبة بشأن التهكم على طاقم التحكيم.

وعلم دوت الخليج أن الحكم لم يذكر أن واقعة إعتراض سيد عبدالحفيظ تعد هجوما عليه، الأمر الذي يبرر عدم تعرض مدير الكرة بالنادي الأهلي لعقوبة الإيقاف طبقا للوائح ، ويعاقب الشخص الذي تعدى على الحكم بالهجوم بـ 8 مباريات.

وتلقى الأهلي هزيمة مفاجئة من فريق سموحة بثنائية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز، وشهد اللقاء خاطئ فادح من محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر والمنتخب المصري الأمر الذي تسبب في الهدف الثاني للفريق السكندري وتلقى القلعة الحمراء أول خسارة في الموسم.

الأهلي يخسر من سموحة في الدوري

ودخل الأهلي لقاء سموحة بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعه - بدر بانون - ايمن اشرف.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي لمواجهة الأمواج الزرقاء: علي لطفي - رامي ربيعة - سعد سمير - ناصر ماهر - أحمد نبيل- محمود كهربا - مروان محسن - والتر بواليا - صلاح محسن.

تشكيل الأهلي أمام سموحة

بينما أعلن أحمد سامي، المدير الفني للفريق السكندري عن التشكيل الأساسي لمواجهة الأهلي في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز، والتي أنتهت بفوز سوحة على الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

تشكيل سموحة لمباراة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: محمد الترهوني، محمود البدري، محمد حليمو، أطهر الطاهر.

خط الوسط: أحمد عبدالقادر، أحمد حمدي، مصطفى فتحي، محمد كناريا، عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: حسام حسن.