صور.. وفد سودانى رفيع: حريصون على زيادة التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم الخميس، الفريق أول ميرغنى إدريس سليمان مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان على رأس وفد سودانى رفيع المستوى لبحث آليات تطوير البرامج والعلاقات خلال الفترة المقبلة لاستكمال أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.





حضر اللقاء المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

ورحب الوزير مرسى خلال جلسة المباحثات بالأشقاء من الوفد السودانى وعلى رأسهم الفريق أول ميرغنى إدريس سليمان، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التى تربط بين البلدين وشعبيهما، مشددا على أن مصر هى دائمًا العمق الاستراتيجى للسودان، كما كان السودان وسيظل هو العمق الاستراتيجى لمصر، وثمن وزير الدولة للإنتاج الحربى حجم الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به السودان فى ضوء التجربة المصرية التى تمت فى هذا الشأن والتى مكنت مصر من أن تصمد على مدار الفترة الماضية فى ظل أزمة جائحة كورونا وتداعياتها، والمشكلات الناجمة عن هذه الجائحة على مستوى العالم.



وأكد الوزير مرسى أن مصر استطاعت ولا تزال قادرة على الصمود والاستمرار فى تحقيق نمو اقتصادى أفضل، وذلك بفضل القرارات الكبيرة والجريئة التى أتخذتها الدولة فى هذا المجال.



وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربى أن هذا اللقاء هو الثانى مع وفد منظومة الصناعات الدفاعية السودانية والذى يأتى بهدف بحث مستجدات التعاون بين الجانب المصرى والسودانى وذلك فى ضوء اللجنة المشتركة التى تم تشكيلها من ممثلى منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع لتكون معنية بالتواصل الدائم لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المشترك ووضع خارطة طريق للتنفيذ.



من جانبه، عبر الفريق أول ميرغنى إدريس سليمان مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان عن سعادته بهذا اللقاء والذى يأتى استمرارا لسلسلة اللقاءات المتصلة التى تمت خلال الفترة الماضية بين مسؤولى البلدين، مؤكدا حرص بلاده على زيادة التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى اهتمام منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الشركات المصرية، وفى مقدمتها شركات الإنتاج الحربى والانتقال بهذه الشراكة إلى آفاق أكثر انفتاحًا، مشيدا بجهود الدولة المصرية لتوفير المناخ المناسب لجذب الشركات الأجنبية المهتمة بالسوق المصرية لضخ استثمارات فى مشروعات جديدة، مضيفا أن العلاقات بين الجانبين شهدت تطورات كبيرة فى السنوات الماضية خاصة خلال رئاسة مصر للأتحاد الإفريقى فى دورته السابقة.



وأضاف إدريس أن اهتمام الجانب السودانى بالتعاون مع "الإنتاج الحربى" يأتى بهدف تبادل الخبرات وتحقيق التكامل بين الجانبين، إذ تقوم وزارة الإنتاج الحربى ومنظومة الصناعات الدفاعية السودانية بإنتاج المنتجات العسكرية والمدنية ذاتها، وكلتا الجهتان تمتلكان إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، وهو ما يمثل مقومات يمكن الإستفادة منها فى تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين خاصة فى مجال الصناعات الدفاعية، إذ تم الإشارة إلى قرب إنعقاد اللجنة المصرية السودانية للصناعات الدفاعية وذلك أثناء النصف الثانى من عام 2021.



وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات السودانية لتحقيق الشراكة الإستراتيجية التى تعود بالنفع على كل الأطراف، حيث تم مناقشة التعاون بين شركة "بنها للصناعات الإلكترونية" و"مجموعة التقنيات الإلكترونية" والتعاون بين شركة " أبو زعبل للصناعات المتخصصة" و"مجمع الشجرة" وأيضا التعاون بين شركة "هليوبولس للصناعات الكيميائية" و"مجمع اليرموك" وكذلك التعاون بين عدد من شركات الإنتاج الحربى "م 18- م63 – م100 – م 270" ومجموعة "الصناعات الدفاعية المتقدمة" فى عدد من المجالات المختلفة، إذ تم التأكيد على سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربى وهى الإنفتاح للتعاون مع كل الشركات العاملة بمختلف المجالات من أجل تبادل الخبرات وتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة.



وتم الاتفاق فى نهاية اللقاء على تشكيل لجنة فنية ثنائية من ممثلى "الإنتاج الحربى" و"منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان" تجتمع كل شهر بالتناوب فى "مصر/السودان" للوقوف على مستجدات التعاون المشترك وتسريع خطوات التعاون.