مصر أرض الصالحين.. زيد بن زين العابدين يشبه جده الحسين خِلقة وخُلقا

جدة - نرمين السيد - تحدث الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال برنامج "مصر أرض الصالحين"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الخميس، عن زيد بن زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب كرم الله وجهه.





وقال جمعة إن زيد بين زين العابدين كان أشبه بجده الحسين بن على بن أبى طالب كرم الله وجهه فى الخِلقة والخُلق وحتى مراحل حياته، موضحا أن زيد بن على أحد العلماء الصالحين، إذ روى عن أبيه زين العابدين على بن الحسين، وأخيه محمد الباقر، وأبان بن عثمان بن عفان، وعروة بن الزبير، وروى عنه ابن أخيه جعفر بن محمد الصادق، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهرى، وعبد الرحمن بن الحارث بن عياش، وبسام الصيرفى، وعبد الرحمن بن أبى الزناد، وغيرهم.

وأضاف مفتى الجمهورية السابق أن زيد بن على كان من أفاضل أهل البيت وعبَّادهم، وقد عَدَّه الجاحظ من خطباء بنى هاشم، وقال أبو حنيفة: "ما رأيت فى زمانه أفقه منه ولا أسرع جوابًا ولا أبين قولًا".

وأشار رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب إلى أن زيد بن على فى أيام الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك دعا إلى نفسه، فبعث إليه هشام بن عبد الملك وقال له: قد بلغنى عنك كذا وكذا؟ قال: ليس كما بلغك يا أمير المؤمنين، قال: بلى قد صح عندى ذلك، قال: أحلف لك، فقال: وإن حلفت فأنت غير مُصدَّق، فقال زيد: إنَّ الله لم يرفع من قدر أحدٍ أن يُحْلَف له بالله فلا يُصدِّق، ولا وضع من قدر أحدٍ أن يحلف بالله فلا يُصدَّق، فقال له هشام: أخرج عنى، فقال إذًا لا ترانى إلَّا حيث تكره، فكان ذلك سبب خروجه وطلبه الخلافة".

وذكر على جمعة أنه لما خرج زيد بن على من عند هشام بن عبد الملك عاد إلى العراق، ثم إلى المدينة المنورة فلحق به بعض أهل الكوفة لتحريضه ودعمه على قتال الأمويين ورجعوا به إلى الكوفة فبايعه 10 ألفًا على الدعوة إلى الكتاب والسنة، ونشبت معركة بين الطرفين، فقتل زيد بن على فى المعركة ثم صلب 4 سنين، وحمل رأسه الشريف إلى الشام، ثم أرسل إلى المدينة، ثم حمل إلى مصر ودفن بها فى المسجد الذى يقع بالقرب جامع ابن طولون بالقاهرة.