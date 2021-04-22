رئيس الوزراء يستعرض جهود المساهمة فى إعداد تقرير التنمية البشرية مصر 2020

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض الجهود التى تتم للمساهمة فى إعداد تقرير التنمية البشرية فى مصر 2020، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط.





وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفقا لبيان صحفى، إنه يتم المساهمة فى إعداد التقرير من خلال فريق بحثى على درجة عالية من الكفاءة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، مضيفة أن الهدف من إصدار التقرير هو تسليط الضوء على ما قامت به الدولة المصرية منذ يونيو 2013، إضافة إلى إبراز ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى انتهجته الدولة المصرية منذ عام 2016، والذى ساعد بقوة على مواجهة أزمة فيروس كورونا الحالية، وكذا استعراض التحديات التى تواجهنا.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن تقرير التنمية البشرية يقوم على عدد من المحاور المهمة، تشمل الاستثمار فى رأس المال البشرى، وتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وتعزيز الاستدامة البيئية، إلى جانب تمكين المرأة وتعزيز الحوكمة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن منهجية التقرير ارتكزت على المصادر الأولية التى تمثلت فى البيانات الخاصة بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدستور والقوانين واللوائح، وقيام الخبراء معدى التقرير بإجراء مقابلات مع عدد من أصحاب المصلحة للتحقق من البيانات والمعلومات، وتعميق الفهم المتعلق بمجموعة من القضايا الخاصة بالتقرير، فيما اعتمدت المصادر الثانوية على قيام فريق العمل بمراجعة الاستراتيجيات الوطنية، والتقارير الوطنية والدولية.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة من قبل الحكومة لتسهيل مهام الفريق الذى يعمل على إعداد التقرير من خلال تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة، برئاستها، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، مُقررا للجنة.