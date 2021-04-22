جدة - نرمين السيد - أشادت الدكتورة هند جاد، رئيس مؤسسة بيت العرب، باهتمام مصر البالغ بقضايا البيئة، مؤكدة على أن أول مظاهر ذلك هو مشاركتها العالم إحياء اليوم العالمى للأرض 22 أبريل الجارى، من خلال "الاحتفال على منصات التواصل الاجتماعى لوزارة البيئة، للتوعية بأهمية إنقاذ كوكب الأرض والتصالح مع الطبيعة وتنوعها البيولوجى".





وقالت إن "مصر رغم دخولها تحديات ضخمة تفرض عليها أولويات سياسية إلا أنها لا تنسى القضايا الأخرى الأقل إلحاحاً مثل قضايا البيئة"، معلقة: "هذه هى ميزة تتمتع بها الدولة المصرية، أنها تملك رؤية شاملة، فلا تركز في شىء وتنسى شيئاً آخر. الرئيس السيسى نفسه مهتم بقضايا البيئة، ومصر حذرت المجتمع الدولى فى عهده من مخاطر الاحتباس الحرارى، وهو ما نشهده الآن من حيث التغيرات الجذرية القوية فى المناخ". وتابعت: "حينما حلت جائحة كورونا وحصل الناس على ما يشبه الهدنة تنفس كوكبنا قليلاً، لدرجة أن العلماء تحدثوا عن رتق ثقب الأوزون بالكامل بعد أن ظلوا سنوات عديدة يحذرون من اتساعه، وهذا يجعلنا نعيد التفكير فى حياتنا وعالمنا وأرضنا، ونحافظ عليها لنسلمها إلى أبنائنا وهى فى أفضل حال".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيت العرب فى يوم البيئة: مصر حذرت العالم من الاحتباس الحرارى وتغير المناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.