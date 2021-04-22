محافظ البحيرة يستقبل قافلة مبادرة وزارة التنمية المحلية ” شباب الخير ”

فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على توفير كافة أوجه الدعم لجميع المواطنين والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا وتوفير السلع الغذائية والمستزمات بالاسعار الاقتصادية.

أطلق اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، منذ أيام مبادرة " شباب الخير " لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة شهر رمضان لتوفير المنتجات الأساسية والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على مختلف شرائح المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب.

وتأتى المبادرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للشباب فى إطار حرص الوزارة على التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدنى والمبادرات الشبابية بالمحافظات لخدمة المواطنين لاسيما محدودي الدخل والمناطق الأكثر احتياجاً .

هذا وقد استقبل اليوم الخميس اللواء / هشام امنة محافظ البحيرة قوافل المبادرة بإجمالي عدد 8 سيارات تضم أكثر من 31 منتج من اللحوم والدواجن والاسماك والمواد والسلع الغذائية والمقرر ان تجوب عدد 4 مراكز خلال الفترة القادمة ( دمنهور – المحمودية – ابو حمص – كفر الدوار ) وتبدأ بعدها بالتبادل مع باقى مراكز المحافظة والوصول الى كافة المناطق النائية والمحرومة وتوفير السلع باسعار اقتصادية اقل من مثيلاتها بنسب تتراوح من 25 الى 30 % .

وأكد اللواء المحافظ على الدعم المستمر وتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لتوفير كل سبل الدعم والرعاية لجميع ابناء المحافظة وخاصة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل .

حيث تم خلال الفترة الماضية افتتاح عدد 4 معارض كبرى بالاضافة الى زيادة عدد المنافذ الى 3118 منفذ لتوفير السلع والنتجات الغذائية باسعار اقتصادية.

وأشار الدكتور وائل الطناحي الأمين العام للمجلس الوطنى للشباب ان المبادرة مستمرة بمحافظة البحيرة لمدة عام برعاية ودعم السيد اللواء وزير التنمية المحلية والسيد اللواء المحافظ ،

وتضم في مرحلتها الأولى 11 محافظة و تساعد فى توفير فرص عمل و تشغيل حوالي 396 شاب عبر مراحل المبادرة المختلفة كما أن السلع الغذائية سيتم مراقبة جودتها وصلاحيتها من جانب الجهات المعنية فى المحافظات وعلى رأسها مديريات الصحة والتموين وجهاز حماية المستهلك .

حضر استلام وتفقد القوافل

اللواء محمد شوقى بدر السكرتير ووكلاء وزارة التموين والتضامن الإجتماعي والطب البيطرى