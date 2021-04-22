/628134/ألمانيا-تخطط-لشراء-30-مليون-جرعة-من-لقاح-سبوتنيك-V
قال ميخائيل كريتشمر رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الفيدرالية الألمانية ، إن ألمانيا تخطط لشراء حوالي 30 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك » الروسي المضاد لكوفيد.
موافقة وكالة الأدوية الأوروبية
ونقلت وكالة "رويترز"، عن المسؤول الألماني ميخائيل كريتشمر، اليوم، أن عمليات شراء هذا اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، ستتم عند موافقة وكالة الأدوية الأوروبية على استخدامه.
وأشار ميخائيل كريتشمر رئيس وزراء ساكسونيا، إلى أن عمليات شراء اللقاح، قد تتم في يونيو ويوليو وأغسطس من العام الجاري.
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفع إلى 142 مليونًا و 965 ألفًا و 972 حالة
وفيات كورونا تتخطى 3 مليون
وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا حول العالم ارتفع إلى 3 مليون و 44 ألفا و 492 حالة.
وأشارت الجامعة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا حول العالم بلغ 81 مليونا و 927 ألفا و 209 أشخاص
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