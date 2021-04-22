خالد أبو الوفا: الجيش المصري حصن الوطن المنيع..وذكري أكتوبر خالدة

/628135/خالد-أبو-الوفا-الجيش-المصري-حصن-الوطن-المنيعوذكري-أكتوبر-خالدة

قال النائب خالد أبوالوفا عضو مجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج، أن ذكرى العاشر من رمضان ذكرى تحقيق اعظم انتصار للجيش المصري في العصر الحديث، حيث استطاع تحقيق انتصار ليثبت قوة الجيش المصري على مر العصور،مؤكدا على أنه دائما ما يدافع عن الوطن وهو الحصن المنيع لمصر على مر العصور .

وأوضح النائب خالد أبوالوفا أن الشهداء الذين استشهدوا أعلوا الإرادة الوطنية وحرروا الأرض وإستردوا لمصر عزتها وكرامتها،فى نهار رمضان، مثمنا ما قاموا به والذي سيظل خالدا جيلا بعد جيل،كما ستظل دافع قوي لإرادة وعزيمة المصريين على مر العصور .

وأشار النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ،إلي أن الحرب الفكرية والثقافية أصبحت خطرا يهدد أمن واستقرار الأمم والمجتمعات،لافتا إلي أن الحرب لم تعد حرب سلاح إنما حرب أفكار و عقول،مشددا على دور الإعلام فى توعية المواطنين بهذا الخطر وكيفية التصدي له وعد الإنسياق وراء الأفكار المتطرفة التي يبثه البعض فى عقول المواطنين.

وأشاد النائب خالد أبو الوفا ، بالإتجاه التي باتت تسكله الدراما المصريا فى السنوات الأخيرة،مشيرا إلي أنها تبث روح وطنية لدي المصريين كما تجسد أعمالا خالدة لأبطال ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، مجسدة لما يحاك دائما للوطن من مؤامرات هدفها زعزعة أمنه واستقراره.

ووجه النائب خالد ابو الوفا،شكره للقوات المسلحة المصرية الباسلة على مر العصور،مشيدا بالدور الوطني الذي تقوم به فى حماية الأمن والسلم القوميين.

كما بعث رسالة تقدير وأحترام إلي الشعب المصري العظيم الذي يقف دائما خلف قواته المسلحة وقيادته السياسية بكل حزم فيما يحقق أمن الوطن وسلامة أراضيه.

هذا وبعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه عزاء لأسرة الدكتور احمد عبد العزيز عضو المجلس ووكيل لجنة الصحة ورئيس قسم طب الحالات الحرجة بالقصر العيني والذي وافته المنية مؤكدا اننا فقدنا زميلاً فاضلاً و عالماً كبيراً مشهوداً له بالكفاءة وحسن الخلق داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وزملائه وتلاميذه الصبر والسلوان.

وتجدر الإشارة إلي أن النائب أحمد عبد العزيز، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، توفي مساء الأربعاء ليكون ثاني أعضاء المجلس الذين وافتهم المنية مع انطلاقة أعمال المجلس فى أكتوبر الماضي، حيث توفي النائب فاروق مجاهد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن.

ويلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية بالبيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021-2022 أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل.

ويعرض معيط المستهدف فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، كما ستلقى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيانا عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021-2022.

كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وزارة التنمية المحلية بعقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لحل مشكلة قرارات تخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام، حتي لا يتأخر تنفيذ المشروع بسبب تأخر صدور قرار التخصيص نظرا لتعدد وتشابك إجراءات إصداره.