/628136/إنتصار-السيسي-ذكرى-انتصار-العاشر-من-رمضان-ملحمة-وطنية-تعكس-القيمة-الغالية-لمصر

قالت قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي السيدة إنتصار السيسي،أننا نتذكر اليوم معا في ذكرى انتصار العاشر من رمضان، ملحمة وطنية تعكس القيمة الغالية لمصر في وعي شعبها.. وقواتها المسلحة التي ضربت المثل العظيم في البطولة والفداء لاستعادة الأرض وكرامة المصريين.

السيدة إنتصار السيسي: تحية واجبة لكل شهداء الوطن

وأضافت قرينة الرئيس السيسي، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك": تحية واجبة لكل شهداء الوطن، فهذا اليوم سيظل خالدًا وبرهانًا على براعة الجيش المصري وعزيمته التي لا تلين... كل عام وأنتم بخير.

وغرد الرئيس السيسي، اليوم الخميس، الموافق 22 أبريل 2021، في ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وقال الرئيس السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

تمرعلينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان؛ هذه الذكرى الغالية التي تعكس عبقرية العسكرية المصرية في استرداد الأرض وقهر المستحيل".

وأكمل الرئيس السيسي: "وإنني في هذه المناسبة الطيبة والجليلة، أتقدم بتحية احترام وتقدير لشهداء الواجب الذين حققوا هذا النصر العظيم، مستلهما منهم روح الإصرار على صون كرامة الوطن، والاستعداد الدائم والقوي لتقديم أسمى معاني الولاء والانتماء والتضحية لكسب أي معركة في الحياة.

الرئيس السيسي يهنئ الأمة العربية والاسلامية بشهر رمضان

وكان الرئيس السيسي قدر نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "كل عام والأمة العربية والاسلامية والشعب المصري بخير، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، شهر الطاعة والمغفرة العامر بنفحات الخير والإيمان، الذي تتجدد فيه القلوب والنفس الإنسانية. داعين الله عز وجل أن يديم علينا و على أمتنا العربية و الإسلامية الخير والأمن والاستقرار والسلام، وكل عام وأنتم بخير".