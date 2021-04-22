سموحة يسخر من بدر بانون مدافع الأهلي «صور»

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وكتب الحساب الشخصي عبر “فيس بوك”لا سلطــان في حضرة الملك حســـام “برمز التاج”.

تعرف علي موقف مصطفي محمد من مباراة أنطاليا.. تفاصيل

فيما يعتبر هذه سخرية من بدر بانون مدافع النادي الأهلي، بطريقة غير مباشرة بأن لايوجد سلطان مثل حسام حسن لاعب سموحة فقط، حيث احرز اللاعب هدف الفوز في الدقيقة 90 من خطاء فادح تسبب فيه محمد الشناوي حارس مرمي الشياطين الحمر.

موعد مباراة سموحة

ويستعد نادي سموحة لمباراته القادمة أمام فريق الاتحاد السكندري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق.

ومن ناحيه اخري يدخل الزمالك مباراته اليوم أمام فريق الإنتاج الحربي، حيث يسعي الفارس الأبيض حصد الثلاث نقاط اليوم والفوز في المباراة خاصة بعد خسارة المارد الأحمر أمام فريق سموجة بنتيجة 2/1، حيث يحتل الزمالك صداراة الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق، ويأمل الفريق الأبيض في حصد بطولة الدوري الممتاز هذا العام، وأنتزاع البطولة من المارد الأحمر، الذي اعتداد علي حصدها كل موسم حتي يمتلك 43 بطولة دوري ممتاز.

موعد مباراة الأهلي

ويستعد النادي الأهلي لمباراة المقبلة أمام فريق إنبي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً يوم السبت المقبل ، وذلك ضمن الأسبوع الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز .

التشكيل التي خاض بها مباراة سموحة

وجاء التشكيل كالتالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف ورامي ربيعة وبدر بانون وأكرم توفيق. خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر. خط الهجوم: محمد شريف.