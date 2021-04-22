/628139/قتلوا-عجوز-الشرقية-إحالة-المتهمين-للمفتي

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، الخميس، بإحالة أوراق المتهمين بقتل عجوز قرية العصلوجى، وسرقتها إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لأخد الرأى الشرعى فى إعدامهم وحددت المحكمة جلسة الدور الثالث من شهر مايو، للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، مدحت سالم، وهيثم الضوى، وأمانة سر نبيل شكرى، ومحمد إبراهيم.

عجوز جثة هامدة

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من عام 2020 المنقضى، عندما أخطر اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، من اللواء عمر رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أسرة "سميرة" 67 سنة، ربة منزل، بالعثور عليها جثة هامدة مُضرجة بدمائها داخل مسكنها بمنطقة "العصلوجى"، التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وتبين العثور على الجثة مُسجاة وبجوارها العكاز الخاص بالمجني عليها، والتي تبين وجود كدمات بأنحاء متفرقة بها، فضلًا عن وجود جروح حول رقبتها ويديها وأصابعها، وآثار دماء وجروح في رأسها ووجهها، وأن المجني عليها كانت تعيش رفقة زوجها بعد زواج كافة أبنائهم.

سرقة الذهب

فيما تبين بعثرة محتويات الشقة وإختفاء كافة المصوغات الذهبية الخاصة بالمجني عليها، وتبين أن المجني عليها كانت تعتمد على " ه أ " 27 سنة، ربة منزل من المنطقة، لمساعدتها في ترتيب وتنظيف المنزل نظرًا لكبر سنها وعجزها نوعًا ما، وتبين أنها وراء ارتكاب الواقعة حيث إستعانت بزوجها كهربائي وصديقة لها وزوجها سائق وشقيقة زوجته.

كهربائي وزوجته

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من كهربائى 25 سنة وزوجته 22 سنة وشقيقتها عاملة بمصنع 26 سنة، وسائق تروسيكل والسابق إتهامه فى قضيتى "مخدرات"، وزوجته 22 سنة ربة منزل، وجميعهم مُقيمين بدائرة مركز الزقازيق، عقب تقنين الإجراءات.

تم إستهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة، وأقرت المتهمة " ه" 27 سنة، ربة منزل، أنه نظراً لترددها على المجنى عليها لمساعدتها فى أعمال المنزل وعلمها بإحتفاظها بمصوغات ذهبية إتفقت مع باقى المتهمين على قتلها بدافع سرقة مصوغاتها الذهبية، وتم إحالة المتهمين من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق.

بمعاقبة محامي بمدينة الصالحية الجديدة

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة محامي بمدينة الصالحية الجديدة بالحبس سنة وغرامة 2000 جنيه ومصادر السلاح، لحيازته سلاح ناري بدون ترخيص.

ضبط محام بحوزته سلاح ناري

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي.

تعود أحداث القضية رقم 2014 لسنة 2019، جنايات الصالحية الجديدة، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، يفيد بضبط محام بحوزته سلاح نارى.

القبض على محامى مدينة الصالحية الجديدة

وفي سياق آخر خلال قيام قوة من ضباط مباحث الصالحية الجديدة، بالقبض على محامى مدينة الصالحية الجديدة، تنفيذا للحكم الصادر بشأنه فى جناية بالسجن 15 عاما مقاومة سلطات، ضبط بحوزته سلاح نارى، وتم التحفظ عليه وعلى السلاح، وإحالته للنيابة العامة التى إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.