/628140/مي-رشدي-سيظل-التاريخ-شاهدا-على-نجاحات-وكفاءة-المصريين-على-مر-العصور

قالت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب ، إن التاريخ سيسطر بحروف من نور بطولات وانتصارات المصريين فى يوم السادس من اكتوبر وعلى مر العصور، مشيرة إلى ان هذه البطولات لن تتوقف عبر التاريخ و سيظل العالم شاهدا على نجاحات وشجاعة المصريين فى كل القطاعات مما يبرز مهارة المحارب المصري في ميدان الحرب وكل الميادبن.

مي رشدي : انتصار العاشر من رمضان حدث عالمي

وأشادت الناىبة مي رشد، عضو مجلس النواب، بانتصار العاشر من رمضان، لافتة إلي أنه حدثا حاز على إهتمام وإعجاب العالم أجمع، حيث شهد أكبر الانتصارات المصرية والعربية، وتمكن المصريون فى نهار رمضان من عبور قناة السويس،وتحطيم أكبر مانع مائى فى العالم، من خلال حطيم دفاعات خط بارليف الحصين، وكعادته المحارب المصري لايعرف المستحيل، وتلّقى العدو ضربة قاسية تحطمت فيها أسطورة الجيش الذى لا يقهر.

هذا وبعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه عزاء لأسرة الدكتور احمد عبد العزيز عضو المجلس ووكيل لجنة الصحة ورئيس قسم طب الحالات الحرجة بالقصر العيني والذي وافته المنية مؤكدا اننا فقدنا زميلاً فاضلاً و عالماً كبيراً مشهوداً له بالكفاءة وحسن الخلق داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وزملائه وتلاميذه الصبر والسلوان.

وتجدر الإشارة إلي أن النائب أحمد عبد العزيز، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، توفي مساء الأربعاء ليكون ثاني أعضاء المجلس الذين وافتهم المنية مع انطلاقة أعمال المجلس فى أكتوبر الماضي، حيث توفي النائب فاروق مجاهد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن.

ويلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية بالبيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021-2022 أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل.

ويعرض معيط المستهدف فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، كما ستلقى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيانا عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021-2022.

كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وزارة التنمية المحلية بعقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لحل مشكلة قرارات تخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام، حتي لا يتأخر تنفيذ المشروع بسبب تأخر صدور قرار التخصيص نظرا لتعدد وتشابك إجراءات إصداره.