/628142/قتل-طفلته-الرضيعة-وآخر-طعنها-وهي-صائمة-حوادث-مرعبة-في-رمضان

حوادث عدة غريبة حدثت في الساعات القليلة الماضية، حيث وجهت النيابة تهمة القتل العمد لأب بالشرقية بعد وفاة ابنته الرضيعة، فضلًا عن حادثة شقيقة سيدة قتلها زوجها بالوراق، والفتاة كانت صائمة واضطرت للعودة له حفاظا على أطفالها.

القتل العمد لابنته الرضيعة

قررت نيابة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، بمعرفة آسر خالد وكيل النائب العام، وبرئاسة محمد مطر، مدير النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، استخراج نجار مسلح من محبسه وتم توجيه تهمة القتل العمد له، بعد وفاة ابنته الرضيعة متأثرة بإصابتها بعد يومين من دخولها المستشفى.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث الإبراهيمية، إلى صحة الواقعة، وقيام الأب بقتل ابنته، انتقاما من والدتها، فيما أنكر المتهم، وبعرضه على قاضى المعارضات، قرر تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

الزوجة اتهمت الزوج

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية، لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لمركز شرطة الإبراهيمية من "أمل أ" 20 عاما، مقيمة مركز الابراهيمية، تتهم زوجها "م ر" 23 سنة نجار مسلح، بمحاولة قتل ابنتهما، بقيامه بخطف الطفلة منها ودفعها أرضا بعد ضربها برأسه، وتوفيت الطفلة بعد يومين من دخولها المستشفى متأثرة بإصابتها.

حاول إجبارها للعودة للمنزل

وتبين من التحريات وجود خلافات زوجية بين الزوجين، تركت على أثرها الزوجة المنزل، فحاول الزوج إجبارها على العودة للمنزل بالقوة، وذهب إلى منزل أسرتها، لكنها رفضت وأصرت على الطلاق، فقام بخطف الطفلة منها، وضربها ودفعها أرضا، انتقاما من الزوجة، تم القبض على الزوج وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2630 جنح مركز شرطة الإبراهيمية.

متزوجة من المتهم منذ 7 سنوات

كشفت شقيقة ربة منزل، قتلها زوجها بالوراق، تفاصيل الجريمة البشعة، فقالت أن شقيقتها المجني عليها، تبلغ من العمر 24 سنة، متزوجة من المتهم منذ 7 سنوات، وأنجبت منه 4 أطفال، وخلال تلك السنوات التي قضتها معه، كانت تتعرض للضرب المبرح والإهانة على يده، بسبب سوء سلوكه.

كان يعتدي عليها بالضرب

المتهم الذي يعمل في قهوة ملك والده، كان يعتدي عليها بالضرب، مما يدفعها لترك شقة الزوجية، والعودة لمسكن أسرتها، إلا أنها كانت تضطر للعودة له مرة أخرى، بسبب حرمانه لها من أطفالها، وقبل الحادث بيوم واحد، اعتدى عليها المتهم بالضرب، مما دفعها للعودة لمسكن الأسرة.

20 طعنة وهي صائمة

وكعادتها اضطرت للرجوع لمسكن الزوجية مرة أخرى، فواصل اعتدائه عليها بالضرب، وارتكب جريمته بتسديد ما يقرب من 20 طعنة لها بأنحاء جسدها خلال صومها.

تشويه سمعة الضحية

وقالت شقيقة المجني عليه، أن المتهم حاول تشويه سمعة الضحية، بإلصاق اتهام لها، أنه اكتشف حديثها مع شخص عبر الهاتف، إلا أنه بفحص الهاتف، من جانب جهات التحقيق المختصة، تبين عدم صحة اتهامه لها، وأنه يحاول تبرير جريمته.

مقتل ربة منزل داخل مسكنها

أحداث الجريمة كشف عنها بلاغ تلقاه قسم شرطة الوراق، يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها، انتقل العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والرائد هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة الضحية مصابة بعدة طعنات، وكشفت التحريات أن زوجها وراء ارتكاب الجريمة، فتم القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.