/628143/ريهام-عفيفي-الجيش-المصري-هو-الحصن-والسند-والدرع-الواقي

هنأت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والافريقية، الشعب المصرى والقوات المسلحة والرئيس عبد الفتاح السيسي، بحلول ذكرى انتصار العاشر من رمضان، الموافق السادس من اكتوبرالمجيد، والذي يمثل الانتصار الأعظم فى تاريخ مصر، والذي سجل فيها المقاتل المصرى قصص البطولة والشجاعة والتضحية ليكون العبور الخالد تتويجا لبطولات الجيش المصرى على مدار السنوات الستة من عام 1967 وحتى العاشر من رمضان 1973.

ريهام عفيفي: الجيش المصرى سيبقى فى عقل وقلب كل مصرى

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، ريهام عفيفي، إلى أن الجيش المصرى سيبقى فى عقل وقلب كل مصرى وسيبقى باذن الله حصن الوطن الحصين ودرعه وسيفه البتار الرادع لكل من تسول له نفسه العبث فى مقدرات الوطن ومكتسبات الشعب وتأتى ذكرى ال47 لإنتصار العاشر من رمضان ونحتفل بجيشنا البطل هو حامى الوطن.

ريهام عفيفي: الجيش هو الحصن والسند

وتابعت النائبة ريهام عفيفى، قائلة:” الجيش هو الحصن والسند والدرع الواقي وسيكون جاهزا دائما لدحر الأعداء والدفاع عن أمننا القومى وفى القلب منه أمننا المائى.

هذا وبعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه عزاء لأسرة الدكتور احمد عبد العزيز عضو المجلس ووكيل لجنة الصحة ورئيس قسم طب الحالات الحرجة بالقصر العيني والذي وافته المنية مؤكدا اننا فقدنا زميلاً فاضلاً و عالماً كبيراً مشهوداً له بالكفاءة وحسن الخلق داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وزملائه وتلاميذه الصبر والسلوان.

وتجدر الإشارة إلي أن النائب أحمد عبد العزيز، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، توفي مساء الأربعاء ليكون ثاني أعضاء المجلس الذين وافتهم المنية مع انطلاقة أعمال المجلس فى أكتوبر الماضي، حيث توفي النائب فاروق مجاهد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن.

ويلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية بالبيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021-2022 أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل.

ويعرض معيط المستهدف فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، كما ستلقى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيانا عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021-2022.

كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وزارة التنمية المحلية بعقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لحل مشكلة قرارات تخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام، حتي لا يتأخر تنفيذ المشروع بسبب تأخر صدور قرار التخصيص نظرا لتعدد وتشابك إجراءات إصداره.