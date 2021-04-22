الخميس المقبل إجازة رسمية بدلًا من الأحد بمناسبة عيد تحرير سيناء

/628145/الخميس-المقبل-إجازة-رسمية-بدلا-من-الأحد-بمناسبة-عيد-تحرير-سيناء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 29 من شهر إبريل عام 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات فى مواعيدها، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء، على أن يكون ذلك بدلاً من يوم الأحد الموافق 25 من شهر إبريل 2021.

الخميس إجازة رسمية.. تغريدة الرئيس السيسي هذا وكان الرئيس السيسي، قد نشرتغريدة له بمناسبة انتصار العاشر من رمضان، وقال على مواقع التواصل الاجتماعي: " تمرعلينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان؛ هذه الذكرى الغالية التي تعكس عبقرية العسكرية المصرية في استرداد الأرض وقهر المستحيل". الرئيس السيسي يوجه التحية لشهداء الواجب وأكمل الرئيس السيسي: "وإنني في هذه المناسبة الطيبة والجليلة، أتقدم بتحية احترام وتقدير لشهداء الواجب الذين حققوا هذا النصر العظيم، مستلهما منهم روح الإصرار على صون كرامة الوطن، والاستعداد الدائم والقوي لتقديم أسمى معاني الولاء والانتماء والتضحية لكسب أي معركة في الحياة.

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