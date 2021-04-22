ضياء السيد يقترب من تولي تدريب سيراميكا كيلوبترا.. تفاصيل

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وتقدمت إدارة نادى سيراميكا بجزيل الشكر والعرفان لهيثم شعبان، وجهازه المعاون، على الفترة التى قضاها كمدير فنى للنادى، مشددين على الدور الكبير الذى قام به مع فريق الكرة، سواء فى رحلة التحدى الناجحة، من أجل الصعود للدورى الممتاز، والتى قاد فيها الفريق باقتدار وكفاءة.

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وقال البيان:”تتقدم إدارة نادي سيراميكا كيلوبترا برئاسة النائب محمد أبو العينين والمشرف العام علي الكرة، وطارق أبو العينين بجزيل الشكر والعرفان للكابتن هيثم شعبان وللجهاز المعاون، علي تالفترة التي قضاها كمدير فني مشددين علي الدور الكبير الذي قام به مع الفريق”.

وتابع:”سواء كان في رحلة التحدي الناجحة في الصعود للدوري الممتاز، والتي قاد فيها الفريق بإقدار وكفاءة لاينكرها أحد، بعدما تحمل علي عاتقة تحقيق حلم خططت له الإدارة لسنوات ووضعت فيها ثقيتها مؤمنة بقدراته، كمدرب شاب وواعد علي تحقيق ذلك الحلم، الذي تحول إلي واقع ملموس”.

وأختتم البيان:”أو خلال الدوري الأول من مسابقة الدوري الممتاز، بشكل الذي وضع فية نادي سيراميكا كيلوبترا في طليعة الأندية التي قدرها الجميع، وإذا تتوجة إدارة سريايمكا بالشكر للكابتن هيثم شعبان فإنها تتمني له وللجهاز المعاون التوفيق والسداد في تحربة تدريبة جديدة، خلال الفترة المقبلة.

اخر مواجهات

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات سيراميكا كيلوبترا كانت أمام فريق مصر المقاصة والتي انتهت بنتيجة 2/1.

وتأهل فريق مصر المقاصة إلى دور الـ8 لكأس مصر بعد الفوز على سيراميكا 2 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ضمن مباريات دور الـ16 لكأس مصر.

ترتيب سيراميكا

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثامن برصيد 25 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق، و فاز في 6 مواجهات وخسر في 5.

موعد مباراة سيراميكا

ويستعد نادي سيراميكا كيلوبترا لمباراته المقبلة أمام فريق البنك الأهلي والتي من المقرر إقامتها يوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.