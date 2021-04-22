فيديوجراف.. الأزهر يدشن «مدرسة الإمام الطيب» لحفظ القرآن وتجويده

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر عن إطلاق "مدرسة الإمام الطيب"، لحفظ القرآن الكريم وتجويده وهى عبارة عن دراسة حرة مجانية لحفظ القرآن الكريم وعلومه وضبط التلاوة للطلاب الوافدين.





والفيديوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن "مدرسة الإمام الطيب" لحفظ القرآن الكريم وتجويده. وستقوم لجنة فنية متخصصة من علماء الأزهر الشريف باختيار الكتب والمناهج المناسبة لمستوى طلاب المدرسة فى مجالات علوم القرآن، كأحكام التلاوة، والتجويد، والمتون، والقراءات.

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