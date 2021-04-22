صور- فى زيارة لمجلس الدولة.. نبيلة مكرم وسط الشباب الدارسين بالخارج

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، وفدًا من شباب المصريين الدارسين بالخارج، فى زيارة للمجلس، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لتعريفهم بتاريخ مجلس الدولة ودوره فى إرساء سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، فى تفعيل لأهداف مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج.





ورحب رئيس مجلس الدولة، بوزيرة ووفد شباب الدارسين بالخارج، قائلاً إن قضاة مجلس الدولة يتابعون بإعجاب شديد مجهودات وزارة الهجرة نحو إدارة ورعاية شؤون المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم بهدف تكوين رأى عام وطنى يساند القضايا الوطنية ويدعم الروابط القومية السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى ضوء أهداف التنمية المقررة، وواحد من بين هذه الأهداف يتمثل فى تعريف وربط شباب الدارسين بالخارج بوطنهم الأم.

وأضاف رئيس مجلس الدولة أن زيارة وفد شباب الدارسين بالخارج للمجلس تأتى انطلاقًا من مسئوليتنا تجاه هذه الفئة، لإمدادهم بكافة المعلومات الخاصة بما يجرى على أرض الوطن من تنمية وتطور فى كل المجالات، فضلاً عن تعريفهم بأهم المؤسسات التى تقوم عليها الدولة، ونستهدف خلال هذه الزيارة تعريفهم بتاريخ مجلس الدولة ودوره فى إرساء سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات و تحقيق العدالة الإدارية الناجزة للسادة المواطنين.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن شكرها للمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، على دعوته لزيارة وفد شباب الدارسين لمقر مجلس الدولة بهدف تعريفهم بتاريخ المجلس ودوره فى إرساء سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين المصريين بالخارج، التى تستهدف ربطهم بوطنهم الأم ودمجهم فى الجهود المبذولة للدفاع عن مصر خارجيا وتصحيح الصورة المغلوطة التى يروج البعض لها، من خلال إمدادهم بكل المعلومات الخاصة بما يجرى على أرض الوطن، والرد على جميع ما يدور فى أذهانهم من تساؤلات حول التحديات والقضايا المثارة.

وأكدت الوزيرة أن من بين أهداف مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج، خلق قنوات اتصال مستمرة بين أعضاء المركز بعضهم البعض، للعمل على التعبير عن الواقع المصرى فى مختلف المجالات بصورة صحيحة، وتجربة الدولة المصرية فى تمكين الشباب وخلق كوادر حقيقية تستطيع صناعة الفارق لصالح الارتقاء بمصر وتحقيق التنمية، ما يعكس رؤية وإيمان القيادة السياسية والدولة المصرية بأن الشباب هم قاطرة التنمية والنهوض.

وقد بدأت الزيارة بجولة فى قصر الأميرة فوقية المقر التاريخى لمجلس الدولة، ثم تلاها عرض تقديمى لمجلس الدولة.. كما شملت جولة تفقدية داخل ديوان عام مجلس الدولة وزيارة بعض قاعات المحاكم، مع تعريفهم بتاريخ مجلس الدولة ودوره فى إرساء سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.