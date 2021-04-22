نشاط رعوى مكثف لأسقف أبوقرقاص الجديد

كانت أولاها مدرسة سانت ماريا الخاصة التابعة للمطرانية، حيث اطمئن على انتظام اليوم الدراسى وعلى الالتزام بجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية فى ظل ظروف تفشى فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وجميع العاملين بالمدرسة.
وفى سياق رعوى آخر عقد الأنبا فيلوباتير اجتماعًا مع المنسقين الإعلاميين بالإيبارشية، وذلك للتعرف على الدور الذى يقومون به فى إطار الخدمة الإعلامية بالإيبارشية، وفى الإطار ذاته التقى الأنبا فيلوباتير بخدام الدياكونية (خدمة القرية) وتم التركيز أثناء اللقاء على كيفية خدمة القرى والنجوع التى لا توجد بها كنائس.
والتقى نيافته بخدام وخادمات ذوى الاحتياجات الخاصة، وشدد على ضرورة وصول هذه خدمتهم إلى كل قرى الإيبارشية.
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