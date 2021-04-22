برلمانية تطالب بدخول السياح الذين تلقوا لقاحا ضد كورونا إلى مصر بدون PCR

جدة - نرمين السيد - طالبت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمصر، بضرورة اتخاذ قرار يسمح بدخول الزائرين والسياح الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا والقادمين من الخارج والدول الأوروبية إلى مصر دون احتراز أو PCR، أسوة بالدول الأخرى التى بدأت السماح بالدخول للسائحين الملقحين دون الخضوع للحجر الصحى أو تقديم شهادة تثبت خلوهم من الفيروس لدى دخول البلاد مثل "اليونان، وقبرص، وإسرائيل، وكرواتيا، وأستونيا، ومنتنجرو، وبولندا، ورومانيا، وإيسلاند، وجورجيا ، ونيبال، سشل، وتايلاند، وباربادوس".





وقالت النائبة نورا على إنه لابد من البدء فى تطبيق قرار السماح بالدخول إلى مصر للقادمين من الخارج إليها طالما كانوا حاصلين على لقاح فيروس كورونا ويحملون ما يدل على تلقيهم اللقاح فقط، وبالتالى لن يتعين عليهم الخضوع للحجر الصحى أو تقديم شهادة تثبت خلوهم من الفيروس لدى دخول البلاد. وأكدت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن تطبيق هذا القرار فى مصر سيكون له مردود إيجابى قوى يساهم بشكل كبير فى تنشيط حركة السياحة المصرية خلال الفترة القادمة فى ضوء جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم ومساندة قطاع السياحة والعاملين به بحزمة مهمة من القرارات التى كان لها أثر إيجابى قوى على هذا القطاع.

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