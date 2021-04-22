صور.. مذكرة تعاون بين الأكاديمية العربية وهيئة الدواء المصرية

جدة - نرمين السيد - وقع الاتفاقية من الجانبين، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية، والدكتور تامر محمد عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

وتضمنت مذكرة التفاهم إتاحة الأكاديمية دراسة برامج الماجستير المهنى بكلية الدراسات العليا فى الإدارة "MBA"، والماجستير المهنى بمعهد الإنتاجية والجودة "MQM"، الدكتوراه المهنية بكلية الدراسات العليا فى الإدارة "DBA" للعاملين بهيئة الدواء المصرية.

وتشمل الاتفاقية تقديم معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية العربية برامج تدريبية ودبلومات متخصصة للصيادلة العاملين بهيئة الدواء فى مجالات التوعية بالمواصفة القياسية أيزو 13485:2016 لمتطلبات نظم إدارة الجودة للأجهزة الطبية.

وبحسب الاتفاق، يوفر معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية للعاملين بهيئة الدواء دبلوم متخصص فى ممارسات التصنيع الجيد في الصيدلية والمعدات الطبية، وذلك من خلال نخبة من المحاضرين المتخصصين.

على الجانب الآخر، توفر هيئة الدواء المصرية التدريب للطلاب وحديثي التخرج من كلية الصيدلة بالأكاديمية العربية فى مجالات عملية مثل تسجيل الدواء ومتطلبات الترخيص، للحصول على إذن التسويق لفئات مختلفة من المنتجات الجديدة وغيرها.

وتقدم الهيئة لطلاب الأكاديمية دورات تدريبية فى معامل رقابة الجودة بمصانع الأدوية ومراكز الثبات، وقواعد بيانات المستحضرات والمستلزمات الطبية حسب أحدث المعايير العالمية- بحسب الاتفاق.

وتتولى هيئة الدواء الدعم الفنى لكلية الصيدلة بالأكاديمية العربية، لإنشاء وتشغيل فرع لجمع البيانات والاستدلالات كرافد لمركز اليقظة الدوائية بالهيئة، وذلك فى إطار التعاون لتسجيل المضاعفات والآثار الجانبية للأدوية وسميتها.

وتقدم هيئة الدواء الدعم الفني لكلية الصيدلة أيضا لتصبح بيت خبرة في الأبحاث الصيدلانية فى مجالات "النانوتكنولوجى - زراعة الأنسجة- السرطان وأبحاث بيولوجيا الخلية- السموم وعلم الأدوية والمنتجات الطبيعية- الكيمياء الخضراء".

وتنص الاتفاق بين الجانبين على إنشاء معمل مركزى بكلية الصيدلة بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، لإجراء الاختبارات الضرورية لعمليات الأبحاث والتطوير وإنتاج المستحضرات الدوائية فى مصر بما يتوافق مع المستويات العالمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، أن مذكرة التفاهم مع هيئة الدواء أهم المذكرات التى تم توقيعها، لكونها تقدم تعاون علمى وبحثى فى العديد من المجالات الهامة.