البابا تواضروس ينعى المكرسة فيلومينا بإيبارشية دشنا

جدة - نرمين السيد - كانت المكرسة "فيلومينا" قد تعرضت لحادث منذ عشرة أيام، بينما كانت برفقة أسرتها وهم فى طريقهم للقاهرة، ودخلت فى غيبوبة وخضعت للعلاج بإحدى المستشفيات قبل أن تفيض روحها الطاهرة فى ساعة متأخرة من مساء أمس.

وتبلغ المكرسة الراحلة من العمر 25 سنة ولها فى خدمة التكريس البتولى حوالى سنة واحدة فقط، حيث ولدت يوم 9 سبتمبر 1996 وتكرست يوم 12 فبراير 2020.

قدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء لنيافة الأنبا تكلا أسقف إيبارشية دشنا ولعضوات بيت التكريس للفتيات التابع للإيبارشية، فى نياحة الابنة المباركة تاسونى فيلومينا، ويلتمس عزاءً سمائيًا لأسرتها المباركة، طالبًا لنفسها البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع العذارى الحكيمات.