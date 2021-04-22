جدة - نرمين السيد - كانت المكرسة "فيلومينا" قد تعرضت لحادث منذ عشرة أيام، بينما كانت برفقة أسرتها وهم فى طريقهم للقاهرة، ودخلت فى غيبوبة وخضعت للعلاج بإحدى المستشفيات قبل أن تفيض روحها الطاهرة فى ساعة متأخرة من مساء أمس.
وتبلغ المكرسة الراحلة من العمر 25 سنة ولها فى خدمة التكريس البتولى حوالى سنة واحدة فقط، حيث ولدت يوم 9 سبتمبر 1996 وتكرست يوم 12 فبراير 2020.
قدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء لنيافة الأنبا تكلا أسقف إيبارشية دشنا ولعضوات بيت التكريس للفتيات التابع للإيبارشية، فى نياحة الابنة المباركة تاسونى فيلومينا، ويلتمس عزاءً سمائيًا لأسرتها المباركة، طالبًا لنفسها البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع العذارى الحكيمات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس ينعى المكرسة فيلومينا بإيبارشية دشنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.