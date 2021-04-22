وفد شباب الدارسين بالخارج يزور مجلس الدولة للتعرف على تاريخ ودور المجلس

وزيرة الهجرة تشكر مجلس الدولة على اهتمامه بتعريف شباب الدارسين بالخارج بتاريخ ودور المجلس

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رئيس مجلس الدولة: أعضاء مجلس الدولة يتابعون بإعجاب شديد مجهودات وزارة الهجرة لربط الشباب بالوطن

في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين المصريين بالخارج، استقبل السيد المستشار/ محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووفدًا من شباب المصريين الدارسين بالخارج، خلال زيارة للمجلس لتعريفهم بتاريخ مجلس الدولة ودوره في إرساء سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، وذلك في تفعيل لأهداف مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج، وذلك بحضور المستشار/ طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، والمستشار الدكتور/ سمير عبد الملاك الرئيس بالمحكمة الإدارية العليا.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن شكرها للمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، على دعوته لزيارة وفد شباب الدارسين لمقر مجلس الدولة بهدف تعريفهم بتاريخ المجلس ودوره في إرساء سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين المصريين بالخارج، التي تستهدف ربطهم بوطنهم الأم ودمجهم في الجهود المبذولة للدفاع عن مصر خارجيا وتصحيح الصورة المغلوطة التي يروج البعض لها، من خلال إمدادهم بكافة المعلومات الخاصة بما يجري على أرض الوطن، والرد على كافة ما يدور في أذهانهم من تساؤلات حول التحديات والقضايا المثارة.