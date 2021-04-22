/628146/عمرو-الجنايني-حليت-أزمة-للزمالك-بفلوس-ليست-موجودة-من-الأساس-فيديو

فجر عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة السابق مفاجآة من العيار الثقيل بشأن تسهيل القيد لصفوف الزمالك، وكذلك توصية أمير مرتضى منصور بالضغط على مسئولي النادي الأهلي من خلال التصريحات، جاء ذلك خلال تصريحات منسوبة له عبر تطبيق " كلوب هوس".

وأنتشر فيديو منسوب لعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة السابق عبر مواقع التواصل الإجتماعي يفيد بإعترافه أنه كان يسهل عملية القيد لنادي الزمالك عن الأندية الاخرى، الأمر الذيي أثار غضب الكثير من محبي و مؤيدي النادي الأهلي و الغريم التقليدي للفارس الأبيض.

عمرو الجنايني يفجر مفاجآة في الزمالك

وقال الجنايني في فيديو منسوب إليه: " كل الأندية دفعت مستحقاتها المالية الخاصة بالقيد، ولا يجوز تخطي الزمالك دون الأندية الأخرى، وقال لي مسئول الزمالك، نريد حل لتلك الأزمة، فوجهت لهم نصيحة من أجل حل المشكلة".

وتابع: " أبلغت نادي الزمالك أن يتنازل عن مستحقاته لدى الإتحاد الإفريقي وبالتالي تكون الأزمة قد أنتهت، وجاء لي مندوب من نادي الزمالك يدعي محمد بدر وأبلغته بضرورة تواجد تفويض رسمي من النادي حتى يتمكن من إستلام المديونية وتمت بالفعل وتم قيد كاسونجو".

عمرو الجنايني يتحدث عن الزمالك

وواصل: " فوجئت بعدها وأثناء أزمة مستحقات اللاعبين داخل النادي أنني المتهم في إهدار أموال الزمالك، على الرغم من حلى لأزمة المديونية بأموال مستقبليه لكني ألتزمت الصمت حينها أيضا، ويتقطع لساني إذا هاجمت الفارس الأبيض".

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي we ، وتنطلق المباراة في تمام التاسعة و النصف مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي

ومن المقرر أن يدخل الزمالك مباراة الإنتاج الحربي بتشكيل مكون من : في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي - أشرف بنشرقي.

في الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – أحمد سيد زيزو.