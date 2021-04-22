/628152/عمرو-فهمي-ذكرى-انتصار-العاشر-من-رمضان-ستظل-مبعثا-للفخر-لكل-مصري-بقواته-المسلحة

تقدم النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لشؤون قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بالعيد الثامن والأربعين لانتصار العاشر من رمضان.

وأوضح فهمي، في بيان له اليوم، أن جند مصر هم خير أجناد الأرض، وحرب أكتوبر المجيدة ستبقى ملحمة تاريخية يتوقف أمامها العالم والتاريخ كثيرًا لما شهدته من عظمة الجيش المصري العظيم ودوره البطولي وقواته الفدائية التي ضحت بأرواحها من أجل استرداد الأرض المقدسة من أيدي العدو المتغطرس ولقنته هزيمة قاسية تحدث عنها العالم أجمع، مشيرًا إلى أن هذا اليوم التاريخي شهد براعة في القتال من قبل الجندي المصري، ومفاجآت عجزت إسرائيل عن مواجهتها وانهارت على إثرها أسطورة القوة العسكرية الإسرائيلية التي كان يظن العالم أنها لا تقهر.

وأشار النائب إلى أن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة تفرض علينا أن نستلهم من روحها روح النصر والعزيمة من خلال تقديم الأفضل للوطن كلًا في موقعه، خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد بناء مصر الحديثة القوية، مؤكدا أن ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيد ستظل مبعثًا للفخر لكل مصري بقواته المسلحة الباسلة التى تمكنت من الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي المصرية بنصر مجيد، وسيظل هذا الانتصار العظيم محفورا في عقول وقلوب كل المصريين والعرب.

وتجدر الإشارة إلي أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ،بعث ببرقيه عزاء لأسرة الدكتور احمد عبد العزيز عضو المجلس ووكيل لجنة الصحة ورئيس قسم طب الحالات الحرجة بالقصر العيني والذي وافته المنية مؤكدا اننا فقدنا زميلاً فاضلاً و عالماً كبيراً مشهوداً له بالكفاءة وحسن الخلق داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وزملائه وتلاميذه الصبر والسلوان.

هذا وتوفي النائب أحمد عبد العزيز، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، مساء الأربعاء ليكون ثاني أعضاء المجلس الذين وافتهم المنية مع انطلاقة أعمال المجلس فى أكتوبر الماضي، حيث توفي النائب فاروق مجاهد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن.

ويلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية بالبيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021-2022 أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل.

ويعرض معيط المستهدف فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، كما ستلقى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيانا عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021-2022.

كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وزارة التنمية المحلية بعقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لحل مشكلة قرارات تخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام، حتي لا يتأخر تنفيذ المشروع بسبب تأخر صدور قرار التخصيص نظرا لتعدد وتشابك إجراءات إصداره.