/628153/سكينة-سلامة-تقترح-ترجمة-بيانات-الحكومة-بشأن-سد-النهضة-لأكثر-من-لغة

اقترحت الدكتورة سكينة سلامة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، ترجمة بيانات الحكومة بشأن سد النهضة لأكثر من لغة أجنبية، حتى يكون المجتمع الدولي على دراية كاملة بأبعاد القضية.

النائبة سكينة سلامة: مصر تتعامل مع قضي سد النهضة بنضج

وقالت النائبة سكينة سلامة في مقترحها الموجه لرئيس الوزراء ووزير الدولة للإعلام أن مصر تتصرف فى هذه القضية بنضج وعمق سياسى تاريخى يدرك أنه مع أنها قضية أمن قومى بل وحياة بالنسبة لمصر، فإن النهج التفاوضي السياسي هو الكفيل بخلق ترتيبات قانونية مستدامة لصالح شعوب وادى النيل، و مواصلة هذا النهج الحضاري الرشيد يقتضي توظيف كل الأدوات الممكنة فى التفاوض، فلا يمكن مع الطرف الإثيوبي الاكتفاء بالتفاوض فى غرف مغلقة.

النائبة سكينة سلامة: ممارسة كل أدوات الضغط

وشددت النائبة سكينة سلامة على ضرورة مواصلة توظيف كل أدوات الضغط داخل وخارج قاعة التفاوض وبشكل متواصل، وذلك فى المحافل والمؤسسات الدولية وفى الاتصالات بجميع الأطراف سواء الدول الكبرى أو الإفريقية الصديقة، وفى الدفاع عن الحقوق المصرية يجب أن يتواصل خطابنا الدبلوماسي والإعلامي الشارح لهذه الحقوق، مشيرة إلى أن الإستراتيجية الإثيوبية منذ بداية الأزمة هى المراوغة والتسويف والادعاءات الكاذبة طوال الوقت، وعدم التفاوض بنية حسنة.

وأكدت سكينة سلامة، على أهمية ترجمة البيانات الصادرة عن الجهات المعنية في مصر(وزارات الري والخارجية والهجرة) بأكثر من لغة أجنبية حتى يكون المجتمع الدولي بأسره على دراية كاملة بأبعاد القضية، ونضعه أمام مسؤولياته، ونتطلع منه القيام بدوره وواجباته.