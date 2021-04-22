وصلت 7.4 مليار دولار.. الحكومة تعلن زيادة 6% بالصادرات غير البترولية في 2021

/628154/وصلت-74-مليار-دولار-الحكومة-تعلن-زيادة-6-بالصادرات-غير-البترولية-في-2021

أعلنت الحكومة المصرية، زيادة 6% بالصادرات غير البترولية في 2021 لتصل لـ7.4 مليار دولار.

فيما حققت الصادرات المصرية غير البترولية، زيادة ملحوظةً خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 6%، حيث أصبحت قيمتها 7.44 مليارات دولار، مقارنة بحوالي 6.99 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020.

غير البترولية بنسبة 2%

كما ارتفعت الواردات المصرية غير البترولية بنسبة 2% لتصبح 16.99 مليار دولار مقارنة بنحو 16.68 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020.

تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجاري

وأدى ذلك إلى تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجاري بنسبة 1%؛ حيث بلغت قيمة العجز 9.55 مليارات دولار مقابل 9.69 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة في أبريل 2021.

أكبر القطاعات التصديرية

تمثلت أكبر القطاعات التصديرية في قطاعات الكيماويات والأسمدة ومواد البناء والصناعات الغذائية والطبية والسلع الهندسية والإلكترونية وقطاع الملابس الجاهزة.

تحسن قيمة الصادرات المصرية

ويرجع الفضل في تحسن قيمة الصادرات المصرية إلى جهود الدولة ودعمها وتقديمها لحزم التحفيز لمختلف القطاعات خلال جائحة كورونا.

أكبر الأسواق المصدرة إلى مصر

وكانت أكبر الأسواق المستوردة للسلع المصرية غير البترولية هي: تركيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وإيطاليا ومالطا على التوالي.

بينما كانت أكبر الأسواق المصدرة إلى مصر من السلع غير البترولية هي: الصين والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وروسيا وإيطاليا على الترتيب.

أكبر صعود لأسعار البترول في 10 أسابيع

وفي سياق آخر، ارتفعت أسعار البترول بنسبة 6.07%، لتسجل أكبر صعود لها في 10 أسابيع.

ويرجع ذلك الارتفاع إلى عدة عوامل، حيث ساعدت البيانات الاقتصادية الإيجابية الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية ومناطق أخرى على دعم الأسعار وتحسين توقعات الطلب على النفط، بحسب نشرة البنك المركزي المصرى المعنية بالتعليق على الأسواق العالمية.

وعلى صعيد الطلب، رفعت منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) من مستوى توقعاتها، حيث ترى (أوبك) أن الطلب سيرتفع بمقدار 5.95 مليون برميل يوميا في 2021، وذلك بزيادة قدرها 70 ألف برميل يوميًا عن الشهر الماضي.

أما على صعيد العرض، فقد هبط مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار 5.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر من ضعف توقعات المحللين بحدوث انخفاض بنحو 2.9 مليون برميل، الأمر الذي ساعد أيضًا على ارتفاع الأسعار.