ريهام سعيد مهاجمة بسمة وهبة: "في ناس ممكن يدوسوا على سمعتك عشان التريند"

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حلت ريم البارودي ضيفة في برنامج العرافة مساء أمس، والذي تقدمه المذيعة بسمة وهبة، على قناة المحور، وهاجمت البارودي خلال الحلقة الاعلامية ريهام سعيد لمحاولة الأخيرة أذيتها بكل السبل.

دوت الخليج يرصد رد فعل الإعلامية ريهام سعيد على زميلتها بسمة وهبة بعد استضافتها لريم البارودي في برنامجها العرافة، أمس والسماح لها بمهاجمة ريهام سعيد

نشرت ريهام سعيد صورة تجمعها بالاعلامية بسمة وهبة على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وقالت، متحسرة على علاقتهم: "في ناس ممكن يدوسوا عليك وعلى سمعتك ويصمموا انهم يشوهوك عشان يطلعوا على كتافك، عيش وملح طظ، دخول بيوت بعض طظ، جدعنة والصورة دي تشهد طظ، المهم الترند، الفلوس والفساتين مش بتعمل بني آدمين".

وتابعت “سعيد” حديثها، قائلة: "في هذا الشهر الكريم ومن كل قلبي حسبي الله ونعم الوكيل... بجد عيب".

تفاصيل مهاجمة ريم البارودي لريهام سعيد في العرافة

كشفت الفنانة ريم البارودي، تفاصيل خلافاتها مع الإعلامية ريهام سعيد خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج العرافة بفقرة القاضية ممكن، قائلة: "أنا وريهام سعيد بنتخانق مع بعض عشان إحنا مش شبه بعض خالص".

وتابعت، باكية: "في مشاكل بيني وبين ريهام سعيد، ومرفوع عليا قضية منها، وريهام سعيد عملت محضر إداري بالإزعاج ضدي، وتم حفظ المحضر، ونقابة المهن التمثيلية وأنا فوجئت بتحرير محضر ضدي من ريهام سعيد".

واختتمت البارودي حديثها عن علاقتها بريهام سعيد بمحاول الاخيرة أذيتها، قائلة: "احتراما لنقابة المهن التمثيلية والدكتور أشرف زكي، أنا سكت على القضية اللي مرفوعة عليا، ريهام سعيد مصممة تؤذيني".

برنامج العرافة للإعلامية بسمة وهبة

ويعد برنامج "العرافة" أحد البرامج التي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار ومحاولة تبريرهم لخبايا واسرار يمكن أن تقعهم في المشاكل أو تؤثر على صورتهم لدى الجمهور.