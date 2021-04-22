صور.. سامح شكرى يصل إلى تونس  

جدة - نرمين السيد - وصل سامح شكرى، وزير الخارجية، منذ قليل، إلى تونس، حيث كان فى استقباله نظيره التونسى عثمان الجرندى، وذلك ختاما لجولته الإفريقية، حيث تم عقد لقاء ودى بين شكرى⁩ والجرندى‬⁩ بمقر وزارة الخارجية التونسية.





وكان وزير الخارجية قد بدء جولته الإفريقية بزيارة كينيا ثم جزر القمر فى مستهل جولته ثم جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية والنيجر والسنغال، حاملاً رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى أشقائه رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصرى فى هذا الشأن.

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