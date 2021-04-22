النائب عمرو فهمى: انتصار 10 رمضان سيظل مبعثا للفخر لكل مصرى بقواته المسلحة

جدة - نرمين السيد - تقدم النائب عمرو فهمى، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لشؤون قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة والشعب المصرى بالعيد الثامن والأربعين لانتصار العاشر من رمضان.





وأوضح فهمى، فى بيان اليوم الخميس، أن جند مصر هم خير أجناد الأرض، وحرب أكتوبر المجيدة ستبقى ملحمة تاريخية يتوقف أمامها العالم والتاريخ كثيرًا لما شهدته من عظمة الجيش المصرى العظيم ودوره البطولى وقواته الفدائية التى ضحت بأرواحها من أجل استرداد الأرض المقدسة من أيدى العدو المتغطرس ولقنته هزيمة قاسية تحدث عنها العالم أجمع، مشيرًا إلى أن هذا اليوم التاريخى شهد براعة فى القتال من قبل الجندى المصرى، ومفاجآت عجزت إسرائيل عن مواجهتها وانهارت على إثرها أسطورة القوة العسكرية الإسرائيلية التى كان يظن العالم أنها لا تقهر. وأشار النائب إلى أن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة تفرض علينا أن نستلهم من روحها روح النصر والعزيمة من خلال تقديم الأفضل للوطن كلًا فى موقعه، خصوصا خلال هذه الفترة التى تشهد بناء مصر الحديثة القوية، مؤكدا أن ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيد ستظل مبعثًا للفخر لكل مصرى بقواته المسلحة الباسلة التى تمكنت من الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى المصرية بنصر مجيد، وسيظل هذا الانتصار العظيم محفورا فى عقول وقلوب كل المصريين والعرب.

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