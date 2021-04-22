واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على استمرار الدعم الكبير الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لقطاع السياحة والآثار، من أجل تنفيذ العديد من المشروعات السياحية الجديدة، لضمها إلى خريطة مناطق الجذب السياحى عالميا، فضلا عن دعم جميع المشروعات الكبرى فى قطاع الآثار، الذى شهد العديد من الاكتشافات المهمة خلال الفترة الماضية.
وخلال اللقاء، عرض وزير السياحة عددا من المشروعات لتطوير المناطق التاريخية والسياحية فى القاهرة، وذلك من أجل رفع مستواها كمناطق جذب سياحى، للسياحة المحلية والعالمية، ومن هذه المشروعات: مشروع إحياء منطقة القلعة التاريخية، وتطوير المناطق الخدمية بهذه المنطقة، بما يعمل على الاستفادة من هذه المنطقة بأسلوب أمثل، لاسيما بئر يوسف، ومتحف الشرطة، ومحكى القلعة، وما يتضمنه ذلك من استخدام تقنيات حديثة وتفاعلية لتقديم عروض جذابة للتعريف بآثار المنطقة، فضلا عن تنظيم فعاليات ثقافية وفنية فى المنطقة، ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين ومنها مطعم القلعة، ومحل بيع المنتجات الحرفية، ومكتبة القلعة، فضلاً عن إنشاء مدرسة للتصميم التراثى للحرف التقليدية للخزف والجبس والمشغولات الخشبية، إلى جانب تقديم وزير السياحة لمقترحات أخرى تخص أعمال ترميم بعض المبانى الأثرية فى عدة مناطق.
كما تناول الوزير مقترحات أخرى لتطوير وتشغيل الخدمات بالمناطق الأثرية، مستعرضا فى هذا الصدد تفاصيل مقترح إنشاء مطعم عالمى حديث بقصر البارون تقوم فكرته على تقديم تجربة فريدة للزوار مستوحاة من ثقافة القصر، وتعكس مزيجا من الثقافتين المصرية والأوروبية.
وفى الوقت نفسه، استعرض الدكتور خالد العنانى المقترحات الخاصة بتنظيم افتتاح بعض الفعاليات الكبرى، والتى من بينها مشروع تطوير طريق الكباش بالأقصر، والجهود المبذولة لتنظيم حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير، وكذلك الاستعداد للاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، ومرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يلتقى وزير السياحة لمناقشة تطوير المناطق التاريخية بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.