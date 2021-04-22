رئيس الوزراء يلتقى وزير السياحة لمناقشة تطوير المناطق التاريخية بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، لمناقشة عدد من الملفات والمشروعات التى تقوم بتنفيذها الوزارة خلال المرحلة الحالية، وكذا الاستعدادات التى تجرى لتنظيم بعض الفعاليات الأثرية الكبرى.





واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على استمرار الدعم الكبير الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لقطاع السياحة والآثار، من أجل تنفيذ العديد من المشروعات السياحية الجديدة، لضمها إلى خريطة مناطق الجذب السياحى عالميا، فضلا عن دعم جميع المشروعات الكبرى فى قطاع الآثار، الذى شهد العديد من الاكتشافات المهمة خلال الفترة الماضية.

وخلال اللقاء، عرض وزير السياحة عددا من المشروعات لتطوير المناطق التاريخية والسياحية فى القاهرة، وذلك من أجل رفع مستواها كمناطق جذب سياحى، للسياحة المحلية والعالمية، ومن هذه المشروعات: مشروع إحياء منطقة القلعة التاريخية، وتطوير المناطق الخدمية بهذه المنطقة، بما يعمل على الاستفادة من هذه المنطقة بأسلوب أمثل، لاسيما بئر يوسف، ومتحف الشرطة، ومحكى القلعة، وما يتضمنه ذلك من استخدام تقنيات حديثة وتفاعلية لتقديم عروض جذابة للتعريف بآثار المنطقة، فضلا عن تنظيم فعاليات ثقافية وفنية فى المنطقة، ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين ومنها مطعم القلعة، ومحل بيع المنتجات الحرفية، ومكتبة القلعة، فضلاً عن إنشاء مدرسة للتصميم التراثى للحرف التقليدية للخزف والجبس والمشغولات الخشبية، إلى جانب تقديم وزير السياحة لمقترحات أخرى تخص أعمال ترميم بعض المبانى الأثرية فى عدة مناطق.

كما تناول الوزير مقترحات أخرى لتطوير وتشغيل الخدمات بالمناطق الأثرية، مستعرضا فى هذا الصدد تفاصيل مقترح إنشاء مطعم عالمى حديث بقصر البارون تقوم فكرته على تقديم تجربة فريدة للزوار مستوحاة من ثقافة القصر، وتعكس مزيجا من الثقافتين المصرية والأوروبية.

وفى الوقت نفسه، استعرض الدكتور خالد العنانى المقترحات الخاصة بتنظيم افتتاح بعض الفعاليات الكبرى، والتى من بينها مشروع تطوير طريق الكباش بالأقصر، والجهود المبذولة لتنظيم حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير، وكذلك الاستعداد للاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، ومرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد.