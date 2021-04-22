بعد استغاثته بالقوى العاملة.. صرف المستحقات المتأخرة لحارس أمن فى الكويت

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالكويت بمتابعة مشكلة المواطن المصرى، وتلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت، يفيد أن المواطن المصرى المذكور من محافظة البحيرة، متزوج ويعول 3 أطفال، ويعمل بالشركة منذ 20 عاما، ويتضرر من توقف صرف راتبه الشهرى منذ شهر نوفمبر 2020 ،على الرغم من التزامه بالعمل خلال المدة التى توقف عنها الراتب.
وأشار الملحق العمالى فى تقريره للوزير إلى أنه تم التواصل مع المسئولين بوزارة التربية، والذين وعدوا مسئول الشركة بإنهاء إجراءات صرف المتأخرات دفعة واحدة، وتعهد المسؤول بصرف راتب شهر فورا من ميزانية الشركة، مع صرف كافة الرواتب المتأخرة الأخرى لكافة العاملين فور ورودها من وزارة التربية.
وكان المواطن المصرى محمد كامل جعفر قد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى منذ 19 أبريل الجارى، يستغيث بالمسئولين للتدخل لسرعة صرف الرواتب المتأخرة، نظر لأنه راتبه هو كل ما يملك وهو بالكاد يكفى للمعيشة.
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