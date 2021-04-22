الأمم المتحدة تشيد بملتقى اتحادي الإعلاميين العرب والمبدعين العرب حول التحول الرقمي

أعرب الإذاعي الدكتور أحمد نور رئيس إتحادي المبدعين العرب والإعلاميين العرب عن سعادته بنجاح ملتقى اتحادي الإعلاميين العرب و المبدعين العرب عضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي بالأمم المتحدة الذي عقد مؤخرا على هامش اللجنة التاسعة والخمسين للتنمية الإجتماعية بالأمم المتحدة تحت عنوان التحول الرقمي وأثره على التعليم والصحة وأوضح الاعلامي د/ أحمد نور أن الأمم المتحدة أشادت بالمؤتمر وقامت بنشره على موقعها الرسمي لما تضمنه الملتقى من بحوث وأوراق عمل نالت إعجاب منظمي المؤتمر وقد توجه الدكتور أحمد نور بالشكر للسادة المتحدثين في المؤتمر وفي مقدمتهم الدكتور جاسم الياقوت نائب رئيس إتحاد الإعلاميين العرب التي حازت ورقة العمل التي قدمها على إعجاب مندوبة الأمم المتحدة التي طالبت بتحويلها الى دراسة بحثية كتجربة واقعية في التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية كما وجه الدكتور أحمد نور الشكر لجميع المتحدثين وهم الدكتورة هالة عدلي حسين.مسؤل ملف المرأة بالاتحاد لدي الأمم المتحدة والدكتور سامي الشريف أمين عام الاتحاد والمستشار عدلي حسين والدكتورة بدرية عباس ومعالي الوزيرة مها الرباط والأستاذة نرمين سليم والدكتور محمد عامر والأستاذة إسراء لما بذلوه من جهود لإنجاح الملتقى

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