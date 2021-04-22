شكرى يصل تونس لتسليم رسالة السيسى للرئيس قيس سعيد حول سد النهضة

وصل وزير الخارجية سامح شكري ، الخميس، إلى تونس حاملًا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره التونسى قيس سعيد حول سد النهضة. ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه على تويتر صور ابرز استقبال وزير خارجية تونس عثمان الجرندى لوزير الخارجية سامح شكرى عقب وصوله لتونس.

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