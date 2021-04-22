/628156/طارق-الخولي-ذكرى-العاشر-من-رمضان-ستظل-نبراسا-من-نور-يضئ-تاريخ-مصر-الحافل-بالإنتصارات

قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ،عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ،أن ذكري العاشر من رمضان ستظل خالدة فى آذهان المصريين والعالم،مؤكدا على أنها ستظل نبراسا من نور يضئ تاريخ مصر الحافل بالإنتصارات .

أكد النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ،على أننا نستلهم من نصر العاشر من رمضان القوة والأمل ،كما نستلهم من أجدادنا حب الوطن والدفاع عنه والتضحية من أجله وبذل الغالي والنفيس فى سبيل وحدة وسلامة أراضيه .

وتوجه النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، بالشكر إلي كل المصريين اللذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن،مشيدا بعقيدتهم الراسخة فى الدفاع عن الأرض والتضحية من أجلها.

وشدد طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة زياد وعي المصريين بقيم المواطنة وحب الوطن وتعزيز روح الإنتماء لديهم ومحاربة الفكر المتطرف ،مؤكدا على أن طبيعة الحروب أختلفت والتحديات أختلفت ،مشيرا إلي أن الحروب لم تعد حروب أسلحة ولكن حروب أفكار تهدم المجتمعات وتزعز استقرارها.

ولفت طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،أن مصر دائما مصانه بأبنائها ووعيهم وإرادتهم،و دائمة منتصرة فى كل العصور قادرة على ان تحمي نفسها وأرضها بدماء أبنائها وتضحياتهم من أجل أن دوت الخليج .

وتجدر الإشارة إلي أن الدكتور محمد معيط وزير المالية سيلقي بيانه المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021-2022 أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل.

ويعرض معيط المستهدف فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، كما ستلقى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيانا عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021-2022.

كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وزارة التنمية المحلية بعقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لحل مشكلة قرارات تخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام، حتي لا يتأخر تنفيذ المشروع بسبب تأخر صدور قرار التخصيص نظرا لتعدد وتشابك إجراءات إصداره.