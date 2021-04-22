/628157/تعرف-علي-أرقام-الزمالك-والإنتاج-الحربي-قبل-مواجهة-اليوم

يستعد نادي الزمالك لمباراته اليوم الخميس أمام فريق الأنتاج الحربي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويسعى الفريق إلى استعادة الانتصارات مرة أخرى في ظل صراع الحفاظ على صدارة المسابقة المحلية، حيث يتربع الفريق على القمة برصيد 33 نقطة، ويستهدف حصد الثلاث نقاط لتعزيز الصدارة.

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وخاض الزمالك 15 مباراة في مسابقة الدوري للموسم الجاري، نجح في تحقيق الفوز خلال 10 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر الفريق مباراتين.

وسجل الفارس الأبيض 24 هدفا خلال المواجهات السابقة، بينما سكنت شباكه 8 أهداف.

بينما يخوض الإنتاج الحربي المباراة على أمل تحسين أوضاعه في جدول ترتيب الدوري، حيث يقع الفريق في المركز الأخير بترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة من فوزين وست تعادلات، وتعرض للخسارة في 9 مباريات.

وسجل فريق الإنتاج الحربي 13 هدفا في 17 لقاء، بينما سكنت شباكه 30 هدفا كأكثر الفرق التي اهتزت شباكها

قائمة الزمالك

جاءت القائمة كالتالي :

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل

في الدفاع : محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي

في الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أشرف روقة ومحمود عبد العزيز واسلام جابر وأحمد زيزو وحسام أشرف وأشرف بن شرقي

في الهجوم : سيف الدين الجزيري ومروان حمدي وحميد أحداد.

وطالب كارتيرون من لاعبي الزمالك التركيز في مواجهة الإنتاج، وحصد نقاط المباراة للاستمرار في المنافسة على بطولة الدوري، طالبا منهم عدم التركيزفي أي أمراخر سوى حصد النقاط ومصالحة الجماهير.

وأكد المدرب الفرنسي للاعبيه ثقته التامة فيهم وتدارك الأخطاء والعودة من جديد إلى المسار الصحيح لإسعاد الجماهير البيضاء.

اخر مواجهات الزمالك

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك كانت أمام غريمة التقليدي الأهلي والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الشياطين الحمر.