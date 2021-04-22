النصر يقاضي مصر المقاصة والسبب لاعب الزمالك.. تفاصيل

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قرر مجلس إدارة نادي النصر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصر للمقاصة بسبب نسبة إعادة انتقال مروان حمدي.

وقال أحمد الأحمر عضو مجلس إدارة النصر والقائم بأعمال المدير التنفيذي: " لقد خاطبنا نادي مصر المقاصة عددة مرات وتواصلنا مع مسؤولي النادي أكثر من مرة". وتابع قائلاً "العقد ينص على حصول النصر على نسبة 10% من إعادة انتقال اللاعب لأي نادي أخر". وواصل حديثة قائلاً: " سوف نتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التعاقد الموقع بين النصر والمقاصة وسنتقدم بشكوى لاتحاد الكرة لحفظ حقوق النادي". عمرو الجنايني: «حليت أزمة للزمالك بفلوس ليست موجودة من الأساس».. فيديو وأضاف " كنا نتمني حل الأزمة ودياً دون أفتعال أي من الخلافات ،و بدون اللجوء للإجراءات القانونية". واختتم حديثة قائلاً " لقد خاطبنا نادي مصر المقاصة 3 مرات في 1 فبراير و22 فبراير وأخيرا 1 أبريل ولكن فوجئنا بعدم الرد". والجدير بالذكر أن اخر مواجهات مصر المقاصة كانت أمام فريق سيراميكا كيلوبترا والتي انتهت بنتيجة 2/1. وتأهل فريق مصر المقاصة إلى دور الـ8 لكأس مصر بعد الفوز على سيراميكا 2 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ضمن مباريات دور الـ16 لكأس مصر. ويحتل نادي مصر المقاصة المركز السابع برصيد 26 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق. ويستعد فريق مصر المقاصة لمباراته المقبلة أمام فريق إنبي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً. ومن ناحيه اخري تقدمت إدارة نادى سيراميكا بجزيل الشكر والعرفان لهيثم شعبان، وجهازه المعاون، على الفترة التى قضاها كمدير فنى للنادى، مشددين على الدور الكبير الذى قام به مع فريق الكرة، سواء فى رحلة التحدى الناجحة، من أجل الصعود للدورى الممتاز، والتى قاد فيها الفريق باقتدار وكفاءة.

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