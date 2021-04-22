/628159/خلافات-على-أولوية-المرور-سائق-توكتوك-ذبح-عاطل-في-مشاجرة-بالمنوفية

حوادث عدة حدثت خلال شهر رمضان المبارك، فضلًا عن تجديد حبس سائق 15 يوما بتهمة ذبح عاطل في مشاجرة بالمنوفية، وسجن آخر من 3 سنوات لـ10 سنوات لعصابة تهريب المهاجرين إلى ألمانيا.

تهريب المهاجرين لألمانيا

فيما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بتهريب المهاجرين لألمانيا وتزوير محررات رسمية بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهم 200 ألف جنيه لكل منهم، والمشدد 10 سنوات لرابع وتغريمة 200 ألف جنيه، وبراءة 3 متهمين آخرين.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري.

تأشيرات دخول مزورة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين بتأسيس جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين تحت إدارة المتهم الأول وشرعوا في تهريب المهاجرين إلى دولة ألمانيا بطريقة غير مشروعة، باستخدام تأشيرات دخول مزورة كليا وذلك عن طريق الجماعة الإجرامية وهي جريمة لها طابع غير وطني، إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المهاجرين المهربين سالفي الذكر.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير تذاكر سفر منسوب صدورها لدولة ألمانيا بطريق الاصطناع بأن أمدوا المجهول بالبيانات اللازمة، فأنشأها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدر من الجهة تمت الجريمة بناءاً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

سائق توك توك ذبح عاطل

بينما قرر المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة العامة بمنوف بمحافظة المنوفية، تحت المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار علاء الأزرق رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس سائق توك توك قتل عاطل ذبحا بسكين فى مشاجرة بسبب خلافات على أولوية المرور، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

قتل عاطل ذبحا بسكين

وكانت قرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية قد شهدت جريمة بشعة، وذلك عندما تجرد سائق توك توك من مشاعر الإنسانية وقام بقتل عاطل ذبحا بسكين فى مشاجرة، بسبب خلافات على أولوية المرور، تم نقل الجثمان إلى مستشفى منوف العام.

خلافات على أولوية المرور

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد بوصول عاطل إلى مستشفى منوف العام جثة هامدة، وبالانتقال الفورى والفحص تبين أن سائق توك توك قتله ذبحا بسكين فى مشاجرة بسبب خلافات على أولوية المرور، فتم نقل الجثمان إلى مستشفى منوف العام، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.