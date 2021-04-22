عاجل.. السيسى يطلع على نتائج زيارة مدبولى إلى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض نتائج الزيارة الأخيرة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء إلى ليبيا على رأس وفد وزارى رفيع المستوى".
وقد وجه الرئيس بتسخير الإمكانات المصرية وتقديم كافة أوجه المساعدات الممكنة لدعم الأشقاء الليبيين فى جميع المجالات، وزيادة فرص التعاون المتاحة بين البلدين الشقيقين، بما يساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار، ويدعم تنفيذ خارطة الطريق المتوافق عليها وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابى فى ديسمبر المقبل.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الدكتور مصطفى مدبولى استعرض مختلف الملفات والموضوعات التى تم مناقشتها مع الجانب الليبى، بما فيها التوافق حول إعادة فتح البعثات الدبلوماسية المصرية فى ليبيا فى كلٍ من طرابلس وبنى غازى فى أقرب وقت، بالإضافة إلى طلب رئيس الحكومة الليبية من مصر بدعم ليبيا من خلال اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، وكذا تيسير حركة التنقل بين البلدين، حيث تم التوافق فى هذا الصدد على سرعة وضع الضوابط والأطر الخاصة لتنظيم وضع العمالة المصرية والمجالات ذات الأولوية للعمل بها، بالإضافة إلى الاستعانة بالشركات المصرية، خاصةً فى قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والإسكان والمواصلات، وذلك لتنفيذ المشروعات المختلفة المقرر طرحها خلال الفترة القادمة فى ليبيا.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ما أسفرت عنه الزيارة من الاتفاق على تحديد موعد لاستئناف انعقاد أعمال اللجنة المصرية الليبية العليا المشتركة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك لأول مرة بعد توقفها منذ عام 2009.
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