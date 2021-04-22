النشرة المرورية: سيولة بالأوتوستراد والمعراج وزحام بالبحر الأعظم والفنجرى

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية مساء اليوم الخميس، يكون لها طابع خاص مع بداية فترة الذروة المسائية، مشيرا إلى أن معدلات السير تتراوح بين 70 إلى 75%.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، على "الراديو 9090"، مع الإعلامى محمود السعيد، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وفى محور قناة السويس للقادم من محرم بك ومتجه للكورنيش.

وأشار صابر إلى أن الكثافات أعلى الطرق الدائرية تنحصر فى مناطق أعلى المرج للمتجه إلى الطريق الزراعى، وأعلى الوراق، وأعلى الأوستراد للقادم من التجمع ومتجه للمنيب، ناصحا بسلوك نفق المعراج، والخروج على الأوستوستراد، وذلك للمتجه إلى المعادى، أما المتجه إلى المنيب يستخدم الطرق الداخلية بالسيدة عائشة أو مطلع الدائرى وأثر النبى.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح صابر أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى عدا بعض الأحجام فى محور البحر الأعظم للقادم من مستشفى الرمد ومتجه للمنيب ويفضل سلوك شارع ربيع الجيزى، مشيرا إلى أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

ونصح صابر بتجنب كوبرى أكتوبر و15 مايو، للمتجهين من القاهرة إلى الجيزة، ناصحا بسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل، لافتا إلى أنه فى الاتجاه من الجيزة إلى القاهرة، تعمل فيه جميع الكبارى بشكل مرضٍ.

وتابع صابر أن كوبرى الفنجرى يشهد بعض الأحجام، ويفضل سلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد، مشيرا أيضا إلى وجود أحجام أعلى كوبرى الحلمية للقادم من مناطق أبو بكر الصديق ومصر الجديدة ومتجه لمناطق المطرية، ويفضل سلوك كوبرى سرايا القبة.

ولفت محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، إلى تجنب كورنيش النيل للقادم من وسط المدينة ومتجه للمعادى، ناصحا باستخدام الأوتوستراد.