إغلاق مسجد بالمنوفية لمخالفة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - اعتمد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، قرار لجنة أزمة كورونا بديوان عام الوزارة بغلق مسجد حمام ببندر تلا فى المنوفية؛ لعدم التزام رواده بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





وأكدت اللجنة، فى بيان اليوم الخميس، أن قرار الإغلاق جاء بناءً على المذكرة الواردة إلى غرفة العمليات المركزية من مديرية أوقاف المنوفية اليوم. وقالت "إن طاعة الله (عز وجل) لا تنال بمعصيته سبحانه فى أذى الخلق، ومن كان يحب بيوت الله (عز وجل)؛ فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية". وأهابت اللجنة، برواد المساجد الالتزام بالضوابط التى حددتها اللجنة لمنع انتشار الفيروس.

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