فيديو - حياة كريمة يحقق حلم نورا بـ «مشروع تربية أغنام»

جدة - نرمين السيد - عرض برنامج "حياة كريمة" المذاع عبر شاشة dmc، اليوم الخميس، تقريرًا عن رحلة "حياة كريمة" بقرية الديسة بمحافظة الدقهلية ومقابلة السيدة "نورا" التى انفصلت عن زوجها منذ 10 سنوات.





وقالت نورا إنها تعيش بمفردها منذ انفصالها عن زوجها، مشيرة إلى أن جيرانها هم أوائل الناس الذين يسألون عنها، وأوضحت أنها تعمل بـ "أجران البصل" فى الأراضى مع الفلاحين، مؤكدة أن لديها 4 أولاد أكبرهم حسين 15 عاما فى الصف الثالث الإعدادى، وتمنت أن تبنى لأولادها المنزل وأن يكونوا متفوقين فى دراستهم.

وحقق ياسين الزغبى خلال حلقة اليوم حلم نور، حيث وفر البرنامج عددا من الأغنام داخل حظيرة منزلها حتى تبدأ مشروعها الذى كانت تحلم به، وسط حالة من الفرح فى عيون نورا وزغاريد جيرانها.

البرنامج من تقديم ياسين الزغبى ودهب غريب، ومن إخراج أحمد عساف ووليد ناجى، والمنتج الفنى بلال الطراوى وهيثم أبوعقرب، ومدير التصوير عمر صلاح وبيشوى ناصر، ومن إعداد هبة عادل ومحمد إسلام أبو الخير ومصطفى شيتوس، ومونتاج أدهم ربوطالب وحازم جابر وعمرو السنهورى.