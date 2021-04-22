عاجل.. وزير الدفاع يشهد الندوة التخصصية لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع

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وألقى مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، كلمة أشار فيها إلى أن فعاليات الندوة تأتى فى ظل تسارع المتغيرات الاجتماعية داخل المجتمع والتحديات التى تؤثر على استقراره وتماسكه، مشيرا إلى الجهود المبذولة والتعاون المستمر بين القوات المسلحة وجميع الأجهزة المعنية لزيادة الوعى المجتمعى لما له من أهمية فى تحقيق الأمن القومى المصرى.
شارك فى إعداد الندوة نخبة من الباحثين والمتخصصين فى العلوم السياسية والإجتماعية، والتى تناولت ثلاث جلسات علمية، انتهت إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتقديم استراتيجية لتنمية الوعى المجتمعى فى مصر.
وفى نهاية الندوة نقل الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، وهنأهم بمناسبة حلول ذكرى العاشر من رمضان، مؤكداً استمرار جهود القوات المسلحة لتحقيق الوعى المجتمعى بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة بما يحقق استقرار وتماسك المجتمع.
حضر الندوة عدد من مديرى الكليات والمعاهد العسكرية وعدد من الشخصيات العامة، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والخبراء الاستراتيجيين.
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